حسن يوسف: ذهبت بـ"البيجاما" لمنزل سعاد حسني.. وعبدالحليم حافظ حبسني
روى الفنان المصري حسن يوسف ذكريات مسيرته الفنية، خلال حفل تكريمه في "قصر السينما" في العاصمة القاهرة.
وقال إن الفنان حسين رياض أول من آمن بموهبته ورشحه لفيلم "أنا حرة" أمام الفنانة لبنى عبدالعزيز، وقدمه للمخرج صلاح أبو سيف، الذي حضر ليشاهده في المسرح القومي، لافتا إلى أن حضور "أبو سيف" للعرض أربكه، لكنه تمكن من النجاح ولفت أنظار المخرج، ومن هناك بدأت رحلته مع السينما.
وعن بداية علاقته بالفنان عبدالحليم حافظ، كشف أنه تم استدعاؤه لتوقيع عقد بطولة فيلم "الخطايا"، وفوجئ باتصال من عبدالحليم، الذي قال له: "سنكون أخوين علاقتهما وثيقة بالفيلم، فكيف سنصور ذلك ونحن لا نعرف بعضنا".
وتابع: "دعاني عبد الحليم لزيارته في بيته، وقد طالت إقامتي معه لأسبوع، حيث حبسني في بيته وتصادقنا، وحينما بدأنا التصوير كانت علاقتنا بالفعل مثل شقيقين، وكان فنانا لا يعوض".
وكشف حسن يوسف عن ذكرياته مع الفنانة سعاد حسني، إذ علق بالقول: "كل أفلامنا معا كانت ناجحة، لكن سعاد لم تعش حياتها سوى في أفلامها، فكل زيجاتها لم تنجح مع الأسف، وكثيرا ما كانت توقظني بعد منتصف الليل لمشكلة بينها وبين المخرج صلاح كريم، أول أزواجها، فأذهب إلى بيتها بـ(البيجاما)".
ولفت كذلك إلى علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالفنان محمد عوض، وكذلك خروج الفنان عبدالمنعم مدبولي عن النص أحيانا وتلفظه بـ"ألفاظ غير لائقة" على المسرح، عند مشاركتهما معا في مسرحية "موليير"، وأكد أن توفيق الدقن أقلع عن تناول الكحول بإيعاز من أبنائه.
وأعلن الفنان المصري عزم نجله عمر عمل فيلم وثائقي عنه وزوجته الفنانة شمس البارودي، لافتا إلى أن زوجته وضعت شروطا لذلك، منها التصوير في منزلهما، وأن يتولى عمر نجلهما التصوير بنفسه، مبينا أن الفيلم الوثائقي سيكون أول ظهور لزوجته البارودي بعد اعتزالها منذ 40 عاما، مشددا على أنها "كانت صاحبة أعلى أجر بين ممثلات جيلها، لكنها فضلت أسرتها وبيتها على نجوميتها". وعلق مازحا: "تحب المطبخ أكثر مني".