حسن يوسف: ذهبت بـ"البيجاما" لمنزل سعاد حسني.. وعبدالحليم حافظ حبسني

روى الفنان المصري حسن يوسف ذكريات مسيرته الفنية، خلال حفل تكريمه في "قصر السينما" في العاصمة القاهرة.

وقال إن الفنان حسين رياض أول من آمن بموهبته ورشحه لفيلم "أنا حرة" أمام الفنانة لبنى عبدالعزيز، وقدمه للمخرج صلاح أبو سيف، الذي حضر ليشاهده في المسرح القومي، لافتا إلى أن حضور "أبو سيف" للعرض أربكه، لكنه تمكن من النجاح ولفت أنظار المخرج، ومن هناك بدأت رحلته مع السينما.

وعن بداية علاقته بالفنان عبدالحليم حافظ، كشف أنه تم استدعاؤه لتوقيع عقد بطولة فيلم "الخطايا"، وفوجئ باتصال من عبدالحليم، الذي قال له: "سنكون أخوين علاقتهما وثيقة بالفيلم، فكيف سنصور ذلك ونحن لا نعرف بعضنا".