إليسا تكشف عن خلافات مع "روتانا"

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، عن تأخرها في توقيع عقدها مع شركة "روتانا"؛ بسبب ما أسمته "خلافات وجهات النظر".

وأثارت إليسا مجددا، الشكوك بوجود مشكلات بينها وبين شركة "روتانا" بعد أن كشفت في تغريدتها عن "اختلافات في وجهات النظر؛ ما حال دون توقيعها عقدًا مع الشركة"، لاسيما بعد سحبها الدعاية الترويجية لأغنيتها الجديدة "أنا بتمايل على Beat"، التي كان من المقرر طرحها في عيد الفطر.

وجاء في التغريدة: "تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا! روتانا عيلتي وما بقبل أي شي ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر".

وأضافت: "كل تأخيرة وفيها خيرة، فشوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهموا هالشي!".

ويأتي إعلان إليسا بوجود مشكلة مع "روتانا" بعد تغريدة غامضة لها قبل أيام، ألمحت فيها إلى أنها "وحيدة دون سند". إذ غرّدت آنذاك: "حتى ولو سأقف بمفردي أمام العالم أجمع، سأقف بقوة وأعلم أن ربي معي".