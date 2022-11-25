من هو الفنان اللبناني الراحل جوزيف عبود؟

أثار خبر وفاة الفنان اللبناني جوزيف عبود، اليوم الجمعة، الحزن في الوسط الفني اللبناني والعربي.

وعُرف الفنان الراحل بشخصية "مختار الهيبة" في المسلسل السوري-اللبناني "الهيبة"، الذي حقق تفاعلاً كبيراً.

مَن هو جوزيف عبود؟

بدأ جوزيف عبود مشواره الفني عام 1975 بمشاركته في مسلسل "ناطور الحارة"، الذي تعرف الجمهور عليه من خلاله، ولفت أنظار المنتجين

وتوالت أعماله، ومن أبرزها "الضحية" عام 1996، "ثبات ونبات" عام 2009، "لولا الحب" عام 2012، "ولاد البلد" عام 2014، "سمرا" عام 2016، "عندي قلب" عام 2018، "الهيبة" عام 2019، "الساحر" عام 2020.

وعُرف جوزيف عبود بالأدوار الكوميدية التي تميز بها، وقدمها في العديد من الأعمال الفنية التي شارك فيها طيلة مشواره الطويل.

وامتاز الفنان الراحل بفرض شخصيته على الشخصية التي يقدمها، والذي كشف عنها في أحد حواراته الصحفية قائلا: "دائما أنا موجود بالأسلوب والطريقة التي أعمل بها، وما يتعبني النص الركيك والنص دون هدف، من أجل ذلك أتعب إن لعبت الأدوار في هذه النصوص، لكن ما من شخصية تفرض عليّ الثبات، أستطيع الخروج منها فورا بمعنى أتقمّصها بحجم معين وعندما انتهي منها أخرج وأستطيع لعب كل الشخصيات، من أجل ذلك أحب الدراما ولا يهمني إن كان الدور كبيراً أو صغيراً، إنما من المهم أن يحمل الهدف البنّاء".