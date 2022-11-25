من هو الفنان اللبناني الراحل جوزيف عبود؟
أثار خبر وفاة الفنان اللبناني جوزيف عبود، اليوم الجمعة، الحزن في الوسط الفني اللبناني والعربي.
وعُرف الفنان الراحل بشخصية "مختار الهيبة" في المسلسل السوري-اللبناني "الهيبة"، الذي حقق تفاعلاً كبيراً.
مَن هو جوزيف عبود؟
بدأ جوزيف عبود مشواره الفني عام 1975 بمشاركته في مسلسل "ناطور الحارة"، الذي تعرف الجمهور عليه من خلاله، ولفت أنظار المنتجين
وتوالت أعماله، ومن أبرزها "الضحية" عام 1996، "ثبات ونبات" عام 2009، "لولا الحب" عام 2012، "ولاد البلد" عام 2014، "سمرا" عام 2016، "عندي قلب" عام 2018، "الهيبة" عام 2019، "الساحر" عام 2020.
وعُرف جوزيف عبود بالأدوار الكوميدية التي تميز بها، وقدمها في العديد من الأعمال الفنية التي شارك فيها طيلة مشواره الطويل.
وامتاز الفنان الراحل بفرض شخصيته على الشخصية التي يقدمها، والذي كشف عنها في أحد حواراته الصحفية قائلا: "دائما أنا موجود بالأسلوب والطريقة التي أعمل بها، وما يتعبني النص الركيك والنص دون هدف، من أجل ذلك أتعب إن لعبت الأدوار في هذه النصوص، لكن ما من شخصية تفرض عليّ الثبات، أستطيع الخروج منها فورا بمعنى أتقمّصها بحجم معين وعندما انتهي منها أخرج وأستطيع لعب كل الشخصيات، من أجل ذلك أحب الدراما ولا يهمني إن كان الدور كبيراً أو صغيراً، إنما من المهم أن يحمل الهدف البنّاء".
وكان جوزيف عبود يحرص دائما على التنوع، فرغم تقديمه أكثر من دور كوميدي، إلا أنه قدم أدوار الشر، والتراجيدي.
وحول ذلك، قال في حوار سابق مع صحيفة "اللواء" اللبنانية: "شاركت بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات والخزّان الفني عندي متنوّع، لكن ولا مرة تمسّكت بأدوار ما ومن ثم حاولت تغييرها، لاني عندما استلم الدور تلقائيا أعطيه من الواقع الذي ألتزم به، وما من ضرورة لألصق به من واقع الحياة، لأنني أعيشه، لهذا يشعر المشاهد أن الدور واقعي جدا وما من تمثيل فيه، ولهذا كل الأدوار التي ألعبها يشعر البعض انها عادية جداً".
وحول شخصية المختار في مسلسل "الهيبة" قال عبود إنه يعتبرها أهم شخصية قدمها في حياته.
وأوضح: "مختار الهيبة من أبرز الأدوار التي قمت بها حتى الآن وهو نصفي الثاني، وهو الذي جعلني معروفا بشكل أوسع وأصبحت أشعر بحب الجمهور أكثر لي، من خلال احتكاكي معهم في الحياة العامة".
وتابع: "لهذا مختار الهيبة أحببته جداً وبأجزائه الثلاثة والآن في الجزء الرابع، وله حنين خاص عن كل الأعمال التي عملت بها فقد رافقتني شخصية المختار خاصة مع المخرج سامر برقاوي وفريق العمل بأكمله لأني أشعر أنني في عائلة واحدة بصدق وبقلب واحد".