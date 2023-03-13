عرض مليون أسترليني في الليلة على آديل مقابل كل حفلة بلاس فيغاس
دخلت المغنية البريطانية، آديل في مفاوضات لتمديد إقامتها في لاس فيغاس، حيث تقدم عروضها الغنائية على مسرح الكولوسيوم، والتي من المقرر أن تنتهي في غضون أسبوعين.
وكشفت تقارير جديدة، أنه عُرض على آديل مليون جنيه إسترليني في الليلة لمواصلة الأداء في لاس فيغاس، وهو ضعف ما تتقاضاه حاليًا.
وبدأ فريق آديل بالفعل في إجراء مناقشات حول جولة شتوية في الكولوسيوم، على أمل أن تتزامن عودة عرضها مع سباق فورمولا 1 المخطط له في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وقال مصدر: "يطلب من آديل العودة لعروض إضافية في نهاية العام، ويريد المنظمون ربطها بجائزة لاس فيغاس الكبرى؛ لأن عروضها حققت نجاحًا هائلًا"، حسبما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ورغم هذه المفاوضات، هناك مخاوف من عودة الآلام المستمرة في الظهر التي تعاني منها آديل وخططها لإنجاب طفل من خطيبها ريتش بول.
وقال المصدر: "ليس سرًا أنها كانت تتعامل مع مشكلات آلام الظهر والركبة التي تحدثت عنها على خشبة المسرح، إنها تريد قسطًا من الراحة بالتأكيد وتأمل أيضًا في إنجاب طفل".
وتأتي هذه الأخبار المتعلقة بتمديد إقامتها وسط تقارير تفيد بأنها تخطط لحفل زفاف صيفي مع صديقها الوكيل الرياضي ريتش البالغ من العمر 41 عامًا.
وكانت أديل قد شوهدت وهي ترتدي خاتمًا ضخمًا من الماس في إصبعها في أحدث عروضها في لاس فيغاس، وبالرغم من ذلك، تشير بعض التقارير إلى أنها كانت ترتدي الخاتم الماسي منذ فبراير الماضي، عندما ظهرت لأول مرة في حفل توزيع جوائز BRIT في العام 2022، مما يعني أن الثنائي قد خُطبا منذ عام، إلا أنهما لم يؤكدا ذلك رسميًا.
وبالرغم من أن النجمة آديل تميل إلى إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، إلا أنها كانت منفتحة في إعلان حبها لريتش، وفي ديسمبر الماضي، أشادت به من خلال تخصيص أغنية له خلال أحد عروضها في لاس فيغاس.
وكشفت النجمة البريطانية خلال مقابلة سابقة مع مجلة ELLE UK أنها تحلم أن تصبح "ربة منزل"، وأنها تخطط للزواج وإنجاب أطفال من صديقها وكيل اللاعبين الشهير ريتش بول.