عرض مليون أسترليني في الليلة على آديل مقابل كل حفلة بلاس فيغاس

دخلت المغنية البريطانية، آديل في مفاوضات لتمديد إقامتها في لاس فيغاس، حيث تقدم عروضها الغنائية على مسرح الكولوسيوم، والتي من المقرر أن تنتهي في غضون أسبوعين.

وكشفت تقارير جديدة، أنه عُرض على آديل مليون جنيه إسترليني في الليلة لمواصلة الأداء في لاس فيغاس، وهو ضعف ما تتقاضاه حاليًا.

وبدأ فريق آديل بالفعل في إجراء مناقشات حول جولة شتوية في الكولوسيوم، على أمل أن تتزامن عودة عرضها مع سباق فورمولا 1 المخطط له في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.