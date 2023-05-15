وفاة دويل برانسون "عرّاب البوكر" في العالم

توفي، عن 89 عاماً، الأمريكي دويل برانسون، بطل العالم مرتين في لعبة البوكر، المعروف بلقب "عرّاب البوكر"، على ما أفادت عائلته الأحد.

وكتبت العائلة في بيان نشره مدير أعمال برانسون عبر تويتر: "نعلن ببالغ الأسى وفاة والدنا دويل برونسون"، مضيفةً: "كان مسيحياً وزوجاً وأباً وجدّاً محبوباً".

ولم تشر العائلة إلى أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكان برانسون فاز عشر مرات ببطولة "وورلد سيريز أوف بوكر" وأصبح بطلاً عالمياً لهذه اللعبة مرتين في 1976 و1977.