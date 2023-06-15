تونس تكرم عددا من الفنانين العرب في مهرجان الإذاعة والتلفزيون

كما شهد المهرجان تكريم المدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزة (سابقا)، عبد العزيز قاسم، والممثل والمخرج التونسي المنصف البلدي، ورئيسة الإذاعة المصرية سابقًا إيناس جوهر، والرئيس الأسبق للجنة الإدارية المالية والقانونية للاتحاد هاني فراج، والمخرجة التلفزيونية والسينمائية إيناس يعقوب من البحرين، والفنان تقي الدين صوبيرا من جزر القمر.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان الإذاعة والتلفزيون، اليوم الخميس، حفل الختام.