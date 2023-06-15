تونس تكرم عددا من الفنانين العرب في مهرجان الإذاعة والتلفزيون
كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التونسي، الذي افتتح دورته الـ 23 يوم الإثنين، عددًا من الفنانين العرب، نظير مسيرتهم الفنية.
وكان على رأس الفنانين الذين تم تكريمهم الممثلة المصرية شيرين، والممثلان السوريان ميلاد يوسف وروعة السعدي، والممثل والمخرج جورج خبار، والممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني، والمخرج الليبي حسن قرفال، والمخرجة المغربية سناء عكرود.
كما شهد المهرجان تكريم المدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزة (سابقا)، عبد العزيز قاسم، والممثل والمخرج التونسي المنصف البلدي، ورئيسة الإذاعة المصرية سابقًا إيناس جوهر، والرئيس الأسبق للجنة الإدارية المالية والقانونية للاتحاد هاني فراج، والمخرجة التلفزيونية والسينمائية إيناس يعقوب من البحرين، والفنان تقي الدين صوبيرا من جزر القمر.
ومن المقرر أن يشهد مهرجان الإذاعة والتلفزيون، اليوم الخميس، حفل الختام.