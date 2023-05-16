شقيق الفنان فهد الحيان يكشف تفاصيل وفاته
تحدث شقيق الفنان السعودي الراحل فهد الحيان، عن تفاصيل آخر اللحظات في حياته وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدا أن شقيقه لم يكن يشكو أي مشاكل صحية قبل وفاته.
وقال عبدالعزيز الحيان في تصريحات لـ"العربية نت": "زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع".
وأضاف أن الفنان الراحل قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثير من مساجد ومساعدة للمساكين، وفق قوله، مبينا أنه لم يكن يتحدث مطلقا عن الجانب الخفي من حياته.
وشدد على أن شقيقه فهد لم يكن يشتكي من أي عارض صحي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، لكنه لم يستيقظ وفارق الحياة.
وكشف أن الفنان فهد الحيان ستتم الصلاة عليه بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير.
وأثارت وفاة الفنان السعودي فهد الحيان صدمة بين جمهوره، حيث توفي بشكل مفاجئ، أمس الإثنين عن 52 عاما.