شقيق الفنان فهد الحيان يكشف تفاصيل وفاته

وأضاف أن الفنان الراحل قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثير من مساجد ومساعدة للمساكين، وفق قوله، مبينا أنه لم يكن يتحدث مطلقا عن الجانب الخفي من حياته.

وشدد على أن شقيقه فهد لم يكن يشتكي من أي عارض صحي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، لكنه لم يستيقظ وفارق الحياة.

وكشف أن الفنان فهد الحيان ستتم الصلاة عليه بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير.

وأثارت وفاة الفنان السعودي فهد الحيان صدمة بين جمهوره، حيث توفي بشكل مفاجئ، أمس الإثنين عن 52 عاما.