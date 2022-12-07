بعد اتهامها بقتله.. جويل حاتم تهدد عائلة طليقها جورج الراسي

وكانت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، كشفت أن البعض يتهمها بأنها وراء مقتل طليقها الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها جويل عبر خاصية "الستوري" على حسابها في تطبيق "واتساب"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة "إل بي سي" اللبنانية.