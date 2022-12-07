بعد اتهامها بقتله.. جويل حاتم تهدد عائلة طليقها جورج الراسي
هددت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، بفضح عائلة طليقها، مشيرة إلى أن أسرته تثير جدلا من أجل تحقيق مصالحها الشخصية.
وكانت جويل حاتم كشفت عقب وفاة طليقها الفنان جورج الراسي أن أفراد أسرته يتهمونها بقتله، مشيرة إلى أنها لجأت للسفارة الأمريكية لنجدتها.
وقالت جويل حاتم خلال فيديو عبر مجلة لبنانية، إن جورج الراسي كان لديه ملف بالمحكمة العسكرية بلبنان، مطالبة من يشكك في ذلك بأن يذهب ويتأكد بنفسه، كما يذهب إلى السفارة الأمريكية ويستفسر عن ما قالوه قبل أسبوعين من وفاته.
وأشارت طليقة جورج الراسي إلى أنها ستبدأ بفضح الحقائق، وكشف المستور، وستفضح أفراد عائلته لأنهم يثيرون قلقا من أجل مصالحهم وأهدافهم "وأنا يا قاتل يا مقتول"، على حد قولها.
وكانت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، كشفت أن البعض يتهمها بأنها وراء مقتل طليقها الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها جويل عبر خاصية "الستوري" على حسابها في تطبيق "واتساب"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة "إل بي سي" اللبنانية.
وجاء في التدوينة "شكرًا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هم بس، ناس بيحبوهن متهميني بقتله، وقصص وتخاريف".
وأضافت "تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا، ممنوع الرد.. شكرًا لكم جميعًا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميًا".