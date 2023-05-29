رواد منصات التواصل يتفاعلون مع أغنية راغب علامة الخاصة بزفاف ولي عهد الأردن
تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع إصدار الفنان اللبناني راغب علامة، أغنية خاصة بمناسبة قرب زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فيما ستحتضن العاصمة الأردنية عمان حفلا كبيرا، اليوم الإثنين، يشارك فيه "سوبر ستار العرب" رفقة آخرين.
ونشرت وسائل إعلام أردنية، مساء الأحد، أغنية علامة، الخاصة، والتي حظيت بانتشار واسع واستحسان الأردنيين واللبنانيين، حيث ربط الفنان اللبناني كلمات الأغنية المهداة للأمير الحسين، بالعاهل الأردني عبدالله الثاني والملكة رانيا، وجد الأمير الشاب (الحسين الراحل)، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأردنيين، رغم مرور أكثر من 24 عامًا على رحيله.
ومن المتوقع أن يؤدي راغب، الأغنية التي كتبها ولحنها الفنان والملحن اللبناني فارس إسكندر، في الحفل المرتقب اليوم، ويحييه أيضًا الفنانان المصريان تامر حسني وأحمد سعد، والفنانتان الأردنيتان ديانا كرزون وزين عوض، وسيقام في استاد عمان الدولي بمدينة الحسين الرياضية في عمان، اليوم الإثنين.
ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، يوم الخميس القادم، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية أردنية، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.
كما يحيي المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حفلا جماهيريًا آخر بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، في 3 حزيران/ يونيو المقبل، على المدرج الروماني في عمان.
وكانت وزارة الثقافة الأردنية أعلنت أيضًا عن " أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية، وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين"، احتفاء بالحدث المنتظر (يوم زفاف الأمير الشاب) في 1 حزيران/ يونيو 2023.