رواد منصات التواصل يتفاعلون مع أغنية راغب علامة الخاصة بزفاف ولي عهد الأردن

ومن المتوقع أن يؤدي راغب، الأغنية التي كتبها ولحنها الفنان والملحن اللبناني فارس إسكندر، في الحفل المرتقب اليوم، ويحييه أيضًا الفنانان المصريان تامر حسني وأحمد سعد، والفنانتان الأردنيتان ديانا كرزون وزين عوض، وسيقام في استاد عمان الدولي بمدينة الحسين الرياضية في عمان، اليوم الإثنين.

ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، يوم الخميس القادم، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية أردنية، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

كما يحيي المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حفلا جماهيريًا آخر بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، في 3 حزيران/ يونيو المقبل، على المدرج الروماني في عمان.