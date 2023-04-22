وفاة الفنان الأسترالي باري همفريز عن 89 عاما

توفي الفكاهي الأسترالي باري همفريز عن عمر 89 في سيدني، حيث اشتهر بتجسيده شخصية السيدة إدنا إيفردج الساخرة التي تتمتع بشعر أرجواني وتعيش في منطقة ثرية، وفق ما أفاد مدير أعماله.

وتميّزت شخصية السيدة إدنا، وهي امرأة من الطبقة البرجوازية كانت تؤكد باستمرار وبنبرة جدية أنّ لون شعرها طبيعي، بوضعها نظارات باهظة الثمن وارتدائها فساتين مبهرجة.

وكان همفريز أدى هذه الشخصية على أحد مسارح ملبورن في 1955، قبل أن يجسدها بأدوار تلفزيونية في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.