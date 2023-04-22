وفاة الفنان الأسترالي باري همفريز عن 89 عاما
توفي الفكاهي الأسترالي باري همفريز عن عمر 89 في سيدني، حيث اشتهر بتجسيده شخصية السيدة إدنا إيفردج الساخرة التي تتمتع بشعر أرجواني وتعيش في منطقة ثرية، وفق ما أفاد مدير أعماله.
وتميّزت شخصية السيدة إدنا، وهي امرأة من الطبقة البرجوازية كانت تؤكد باستمرار وبنبرة جدية أنّ لون شعرها طبيعي، بوضعها نظارات باهظة الثمن وارتدائها فساتين مبهرجة.
وكان همفريز أدى هذه الشخصية على أحد مسارح ملبورن في 1955، قبل أن يجسدها بأدوار تلفزيونية في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفي 2002، قدمت السيدة إدنا أحد العروض التكريمية للملكة إليزابيث الثانية التي كانت تحتفل بيوبيلها الذهبي، في قصر باكنغهام. وخلال 2006، قدّمت الحدث الختامي لدورة ألعاب الكومنولث في ملبورن.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بهمفريز واصفاً اياه بـ"الموهوب والمعطاء".
وقال مدير أعمال الممثل إنّ الفكاهي "بقي مرحاً حتى آخر يوم من حياته، ولم يفقد بريقه وروح الدعابة المميزة لديه ولا حتى رحابة صدره"، مشيراً إلى أنّ "همفريز قضى أكثر من 70 عاماً على خشبة المسرح وكان يشارك في جولات تمثيلية حتى العام الفائت".
وأضاف أن "باري أضحكنا من خلال مجموعة شخصيات جسدها بدءاً من السيدة إدنا وصولاً إلى ساندي ستون"، وهي شخصية أخرى تمثل رجلاً برجوازياً. ووصفه بالـ"فكاهي المذهل والكاتب الساخر والمؤلف والشخص الفريد".