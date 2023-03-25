"الجبل الأحمر" دراما تحسن صورة الأحياء الشعبية بتونس

يغوص المخرج التونسي ربيع التكالي في عمق أحد أشهر الأحياء الشعبية في تونس، من خلال مسلسل "الجبل الأحمر" الذي بدأ بثه على التلفزيون التونسي مع دخول شهر رمضان، وضم نخبة من أشهر نجوم الدراما في تونس.

ويحيل عنوان المسلسل إلى أحد الأحياء الشعبية المعروفة بانتشار الجريمة وشتى أنواع الانحراف، لكن المخرج قال إنّه سعى من خلال هذا العمل الدرامي إلى تغيير تلك الصورة النمطية عنه.

ويتناول الحياة في الأحياء الشعبية ويبحث في أسباب تفشي ظاهرتي الفقر والجريمة ويبرز العلاقة العضوية بين الفساد المادي والفساد المعنوي (القيمي/ الأخلاقي)، وفق القناة.

والتقى في هذا المسلسل عدد من النجوم في تونس، من بينهم فتحي الهداوي ودليلة المفتاحي ومحمد السياري وخالد هويسة ووحيدة الدريدي وأميمة بن حفصية ونادية بوستة ومريم بن مامي ومرام بن عزيزة وريم بن مسعود ونجلاء بن عبد الله وحكيم بالكحلة وعزيز باي وياسين بن قمرة وآخرون.

وخلّف المسلسل حتى الساعة، انطباعات إيجابية من المتابعين الذين اعتبروا أنّه قدّم طرحا مخالفا عن الأحياء الشعبية بوصفها أوكارا للانحراف والإجرام.

واعتمد المخرج جملة من الشهادات الحية والتقى عددا كبيرا من أهل الحيّ وأمضى 4 أشهر في كتابة السيناريو، حتى يكون المسلسل معبّرا عن الواقع بشكل جيد، وقد بدأ تصوير المسلسل في كانون الثاني/ يناير الماضي.