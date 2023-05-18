منصور أسد يكشف تفاصيل عن فيلمه القادم "صقر العلا"
كشف المخرج السعودي الشاب منصور أسد عن مشروعه السينمائي المقبل، والذي يحمل اسم "صقر العلا".
وقال في تصريح خاص لموقع "إرم نيوز"، إنه بصدد كتابة الفيلم في الوقت الحالي، وقد يحتاج إلى عام قبل إنهائه.
وأوضح أن "صقر العلا" من نوع أفلام الخيال العلمي والإثارة، إذ سيتضمن مشاهد "أكشن"، ويتطرق في موضوعه إلى الصقور الأثرية في مدينة العلا، والتي تعد واحدة من أبرز المناطق السياحية في المملكة.
وأضاف المخرج السعودي أنه تم ترشيح عددٍ من الفنانين السعوديين في الفيلم، منهم: محمد علي، ويعقوب الفرحان، وخيرية أبولبن، وسارة أم كلثوم، وغيرهم، لافتًا إلى مشاركة مصرية في الفيلم.
ولفت منصور أسد إلى أنه من المتوقع إصدار الفيلم في أواخر 2025، ومن المتوقع أن يكون على 3 أجزاء.