أنا مصرية.. كارول سماحة ترد على جدل عضويتها في نقابة "الموسيقيين المصريين"

وأثار خبر حصول الفنانة اللبنانية كارول سماحة على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن قانون النقابة ينص على منح العضوية لأصحاب الجنسية المصرية فقط.

وقالت كارول سماحة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "مندهشة من الهجوم علي بعد حصولي على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر، أنا ذهبت لنقابة الموسيقيين بالأمس وحصلت على العضوية، فأنا مواطنة مصرية منذ 4 سنوات، وكان من المفروض أن أدخل النقابة منذ سنة ومندهشة من الهجوم.. لاحظت أن كثيرا من الناس لا تعرف أنني أحمل الجنسية المصرية منذ 4 سنوات".