أنا مصرية.. كارول سماحة ترد على جدل عضويتها في نقابة "الموسيقيين المصريين"
علقت الفنانة كارول سماحة على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية بعد حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر، مشيرة إلى أنها مصرية منذ ٤ سنوات.
وأثار خبر حصول الفنانة اللبنانية كارول سماحة على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن قانون النقابة ينص على منح العضوية لأصحاب الجنسية المصرية فقط.
وقالت كارول سماحة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "مندهشة من الهجوم علي بعد حصولي على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر، أنا ذهبت لنقابة الموسيقيين بالأمس وحصلت على العضوية، فأنا مواطنة مصرية منذ 4 سنوات، وكان من المفروض أن أدخل النقابة منذ سنة ومندهشة من الهجوم.. لاحظت أن كثيرا من الناس لا تعرف أنني أحمل الجنسية المصرية منذ 4 سنوات".
وأضافت كارول: "أنا متزوجة من مصري وعندي عائلة في مصر منذ 10 سنوات، وكثير من جمهوري المصري بارك لي حصولي على الكارنيه، وأتشرف بانتمائي لنقابة الموسيقيين المصرية".
وتابعت الفنانة اللبنانية: "مصر وشها حلو علي، ويكفي أنني أسست عائلة حلوة مع رجل مصري، وعندي أصحاب وجذور وروابط أبعد من الفن، ومثل ما عندي وطن هو لبنان أحس عندي انتماء لمصر".
وفي حديث لـ "إرم نيوز" قال محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن "النقيب الفنان مصطفى كامل وكافة أعضاء المجلس أحرص الناس على تطبيق قانون النقابة"، مضيفا أن الفنانة كارول سماحة حاصلة على الجنسية المصرية نظرا لزواجها من مصري، وقد تقدمت بطلب للانضمام للنقابة والحصول على العضوية، وخضعت للاختبارات مثل أي شخص، وحصلت على العضوية.
وأضاف عبدالله أنه يقدر غيرة المصريين على جنسيتهم، وهو الذي دفعهم للهجوم على النقابة والفنانة، مضيفا: "أطمئن الجميع، كارول سماحة حضرت إلى النقابة وحصلت على العضوية بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية".