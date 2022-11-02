بعد فيديو تقبيل قدمي والدها.. شاكيرا تتعرض لهجوم بسبب "تخطي الطابور"
أثارت المغنية الكولومبية "شاكيرا" غضبا واسعا بعدما تخطت طابور الانتظار أمام حفل الهالويين "برج الإرهاب" في برشلونة، بينما انتظر آخرون لمدة تصل إلى 90 دقيقة.
ووفقًا لعدد من المواقع الإخبارية الإسبانية، وصلت شاكيرا -45- عامًا مع أطفالها وعدد من أصدقائها وأطفالهم إلى المكان، فتخطوا جميع المنتظرين ووصلوا إلى المقدمة.
وقال شاهد عيان لصحيفة Socialité الإسبانية: "أبعدونا جميعا، ومرت شاكيرا مع أطفالها وأصدقائها واثنين من عناصر الأمن وتسللوا إلى المقدمة".
وأشار آخر إلى أن جميع من كانوا ينتظرون في الطابور لدخول المكان، غضبوا من تصرف النجمة الكولمبية، وصرخوا محاولين منعها من تخطي الطابور، إلا أن شاكيرا مرت رغم الجميع.
من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها حاولت الاتصال بمدير أعمال شاكيرا لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادثة، فقال إن النجمة تمر بوقت صعب هذه الأيام.
قبلة على قدمي والدها
وكانت النجمة الكولومبية قد حظيت بإشادة الجمهور مؤخرا بعد تصرفها "النبيل" مع والدها، إذ نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تساعده على تنفيذ تمارين العلاج الطبيعي في المستشفى، منهية المقطع بتقبيل قدميه.
وحظي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعجاب الكثيرين، حيث قالوا إن شاكيرا مثال على الابنة الصالحة والحنونة، فعلى الرغم من شهرتها وإنشغالاتها الفنية، إلا أنها تخصص وقتا لوالدها المريض وتقدم له الدعم من خلال تواجدها إلى جانبه دائما.
انفصال مؤلم
تصدرت شاكير عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، بعد إعلان انفصالها عن نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه، والد طفليها بعد علاقة دامت 12 عاما.
وقالت عدة مصادر، إن سبب انفصال النجمين هو خيانة بيكيه لشاكيرا مع شابة تصغرها سنا، إلا أن شاكيرا خرجت بأغنية جديدة أكدت فيها أن سبب انفصالها عن بيكيه هو الروتين والجفاء.