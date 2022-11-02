بعد فيديو تقبيل قدمي والدها.. شاكيرا تتعرض لهجوم بسبب "تخطي الطابور"

أثارت المغنية الكولومبية "شاكيرا" غضبا واسعا بعدما تخطت طابور الانتظار أمام حفل الهالويين "برج الإرهاب" في برشلونة، بينما انتظر آخرون لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

ووفقًا لعدد من المواقع الإخبارية الإسبانية، وصلت شاكيرا -45- عامًا مع أطفالها وعدد من أصدقائها وأطفالهم إلى المكان، فتخطوا جميع المنتظرين ووصلوا إلى المقدمة.

وقال شاهد عيان لصحيفة Socialité الإسبانية: "أبعدونا جميعا، ومرت شاكيرا مع أطفالها وأصدقائها واثنين من عناصر الأمن وتسللوا إلى المقدمة".