هشام الجخ يرد على انتقادات لهجته في "سره الباتع"

وأوضح الجخ في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن لهجته في المسلسل بدت متغيرة في المفردات عن بقية شباب القرية (شطانوف في محافظة المنوفية) شمال مصر، بسبب دراسته اللغة العربية الفصحى في الأزهر.

وقال هشام الجخ: "السؤال الأكثر تكرارًا الذي يصلني منذ بدء إذاعة المسلسل لماذا لا أتحدث باللهجة الصعيدية؟ الإجابة ببساطة.. لأن أحداث المسلسل تجري في قرية (شطانوف) في المنوفية، وحتى وإن مال (صابر) في حديثه للفصحى فذلك لأنه درس في الأزهر الشريف، ما صبغ عليه أسلوبًا مغايرًا في المفردات عن بقية شباب القرية".

وكشف جزء من تفاصيل المسلسل الذي يروي حقبة تاريخية معينة في تاريخ مصر وقت قدوم الحملة الفرنسية عليها بالقول: "ليس للصعيد أي صلة بالحبكة الدرامية للمسلسل والفرنسيون - أصلا - لم يطَؤوا أرض الصعيد، لقد اتجهت الحملة الفرنسية جنوبا إلى الصعيد ولكن من خلال النهر، وكانت كلما وجدت مقاومة من الأهالي أطلقت عليهم المدافع عن بُعد".