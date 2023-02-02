تدهور الحالة الصحية للموسيقار المصري حلمي بكر

تعرض الموسيقار المصري حلمي بكر لتدهور كبير في حالته الصحية، حيث تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشف محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية تفاصيل الحالة الصحية لبكر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، مشيرا إلى أنه نقل إلى الرعاية المركزة في الثانية من صباح اليوم الخميس.

وأضاف عبد الله أن قدم الموسيقار المصري تعرضت لورم، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير لديه في نسبة الأكسجين بالدم.