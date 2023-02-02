تدهور الحالة الصحية للموسيقار المصري حلمي بكر
تعرض الموسيقار المصري حلمي بكر لتدهور كبير في حالته الصحية، حيث تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكشف محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية تفاصيل الحالة الصحية لبكر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، مشيرا إلى أنه نقل إلى الرعاية المركزة في الثانية من صباح اليوم الخميس.
وأضاف عبد الله أن قدم الموسيقار المصري تعرضت لورم، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير لديه في نسبة الأكسجين بالدم.
وأشار عبد الله إلى أن الطبيب المعالج كشف أن عضلة القلب تعاني من ضعف شديد، حيث يحتاج بكر للبقاء داخل الرعاية المركزة.
جدير بالذكر أن الموسيقار حلمي بكر يعاني منذ فترة من أزمات صحية متعددة، بدأت بدخوله المستشفى قبل ١٠ أيام بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كان يعاني وقتها من مشكلة احتباس للمياه في الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع لمستوى السكر، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.
وعلى مدار 5 أيام استمر تواجد حلمي بكر داخل العناية المركزة في محاولة من الأطباء للسيطرة على وضعه الصحي، وإعادة وظائف الكلى للعمل بشكل طبيعي، ومستوى السكر والأكسجين.
وخرج بكر من العناية المركزة في 25 يناير/ كانون الماضي، بناء على استقرار حالته الصحية وتحسنها بشكل أكبر، ولكن الأطباء منعوا خروجه من المستشفى، واستمر تواجده داخل غرفة عادية إثر معاناته من "كحة" شديدة؛ مما تسبب لديه في انخفاض الأكسجين مرة أخرى.