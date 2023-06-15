لينا شاماميان: لا أؤمن بتصنيف الفن الملتزم.. والأغنية علاج للروح والجسد

أبدت الفنانة السورية لينا شاماميان سعادتها بعودتها إلى جمهورها في العاصمة الأردنية، عمّان، بحفلها المقرر في الـ16 من يونيو/ حزيران الجاري على المدرج الروماني، بعد غياب بضع سنوات.

وقالت في مقابلة مع "إرم نيوز" إنها لا تؤمن بتصنيف "الفن الملتزم" بل بالفن الجميل والحقيقي، معتبرة أن الفن بشكله العام هو التزام، وكلّ فن يسمعه الناس هو شكل من أشكال الفنون في النهاية، أما مسألة الفنان الملتزم بقضية أو مبدأ معين فلا تعني تأديته فقط لهذا النوع من الفن والتخلي عن سواه.

وأضافت أن الفن دون جمهور أو شعبية لا يصل إلى مكان، مبينة أن كل الفنون "تجارية"، وذلك لأنّ المردود المادي يسمح للفنان بمواصلة إبداعه، ومن دونه لا يستطيع الاستمرار، ويفقد جمهوره ووجوده.

وأوضحت شاماميان أن الأغاني تروي القصص والمشاعر، وتؤثر على الدماغ والهرمونات، وتعالج الجسد والروح، وهي مهمة على الصعيد الإنساني، وتسهم في التدوين التاريخي، لأن الأغنية تقدّم صورة ما عن المشاعر والأحداث التي عايشها الناس وقت إطلاقها.

وكشفت الفنانة السورية أنها ستؤدي أغنية "يا ظريف الطول" التي قامت بتعديل لحنها التراثي، في حفلها، فيما ستعلن عن أغنياتها الجديدة المقبلة عبر حساباتها في مواقع التواصل.