الروائي الروسي زاخار بريليبين يذهب للقتال في أوكرانيا

ذهب الكاتب الروائي الروسي زاخار بريليبين إلى أوكرانيا لتنفيذ مهام قتالية، اليوم الخميس، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

ويُعرّف عن "بريليبين" مواقفه المحافظة المتشددة وتوجهاته القومية، إذ سبق له أن شارك في الحرب الشيشانية في تسعينيات القرن الماضي.

وبرز اسم "بريليبين" على الساحة السياسية الروسية، بعد تداول أنباء عن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقدَّم "بريليبين" برامج تلفزيونية، كما حائز على جائزة حكومة الاتحاد الروسي في مجال الثقافة.

يذكر أن رواية "سانكا" لمؤلفها زاخار بريليبين تمت ترجمتها إلى اللغة العربية من قبل الدكتور تحسين رزاق عزيز، كما تم تصنيفها من قبل النقاد الروس ضمن أفضل الروايات الروسية التي صدرت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.