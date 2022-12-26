مرة أخرى.. الأمير "لويس" يحرج والدته كيت ميدلتون
Getty Images

مرة أخرى.. الأمير "لويس" يحرج والدته كيت ميدلتون

منى مصلح
منى مصلح

شوهد الأمير الصغير لويس ابن الأمير ويليام، وهو يشد ذراع والدته كيت ميدلتون في محاولة لمنعها من الحديث مع الجماهير، الذين توافدوا أمام كنيسة القديسة مريم المجدلية في قصر ساندرينغهام، يوم أمس الأحد الذي صادف عيد الميلاد.  

Getty Images
Getty Images

وأحرج الأمير لويس والدته، التي حاولت إكمال حديثها مع المتواجدين، كما لفت الأنظار بنفاد صبره وحركاته الطريفة، إذ يبدو أنه ملّ من مجاملات والدته للمتواجدين أمام الكنيسة، فحاول سحبها مرارا.

وتعد هذه المناسبة الرسمية الأولى التي ينضم فيها الأمير الصغير لويس إلى والديه وشقيقيه الأميرين جورج وتشارلوت لإلقاء التحية على الجماهير وتهنئتهم بالميلاد، على الرغم من انضمامه إليهم العام الماضي لكن وفق الإجراءات المشددة لفيروس كورونا.

إحراج سابق

وكان الأمير جورج، قد تصدر عناوين الصحف في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث في يونيو الماضي، حين نفذ حركات "سخيفة" بملامحه، وحاول إغلاق فم والدته بيده ليوقفها عن الحديث.

Getty Images

كما شوهد في وقت سابق، وهو ينفذ الحركات نفسها، عندما وقف أمام الملكة إليزابيث، حيث حاولت وقتها والدته تهدئته والسيطرة على تصرفاته.

Getty Images

يذكر الأمير لويس لم يكن الطفل الوحيد من صغار العائلة المالكة الذين مشوا بأول مسيرة لهم في عيد الميلاد هذا العام، بل أحضرت حفيدة الملكة إليزابيث "زارا فيلبيس" وزوجها "مايك تيندال" ابنتيهما، ميا ولينا.

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أما الأميرة بياتريس فأحضرت ابن زوجها الطفل كريستوفر، بينما تركت طفلتهما "سيينا" البالغة من العمر عاما واحدا في المنزل.

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