مرة أخرى.. الأمير "لويس" يحرج والدته كيت ميدلتون

وأحرج الأمير لويس والدته، التي حاولت إكمال حديثها مع المتواجدين، كما لفت الأنظار بنفاد صبره وحركاته الطريفة، إذ يبدو أنه ملّ من مجاملات والدته للمتواجدين أمام الكنيسة، فحاول سحبها مرارا.

وتعد هذه المناسبة الرسمية الأولى التي ينضم فيها الأمير الصغير لويس إلى والديه وشقيقيه الأميرين جورج وتشارلوت لإلقاء التحية على الجماهير وتهنئتهم بالميلاد، على الرغم من انضمامه إليهم العام الماضي لكن وفق الإجراءات المشددة لفيروس كورونا.

إحراج سابق

وكان الأمير جورج، قد تصدر عناوين الصحف في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث في يونيو الماضي، حين نفذ حركات "سخيفة" بملامحه، وحاول إغلاق فم والدته بيده ليوقفها عن الحديث.