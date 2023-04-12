"طاش العودة" يودع رمضان بتحية لنجومه المتوفين
ودّع المسلسل السعودي الكوميدي الشهير "طاش العودة" شهر رمضان، مع عرض آخر حلقاته، اليوم الثلاثاء.
وعلق الفنان ناصر القصبي على نهاية العمل، في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": " الليلة كانت آخر حلقة من طاش العودة، شكراً لراعي الفكرة معالي تركي آل الشيخ، هذا العمل صنعناه بحب ورغبة صادقة في إسعاد الناس".
ورغم تباين آراء الجمهور بشأن عودة السلسلة الكوميدية الشهيرة بعد توقف دام نحو 12 سنة، بين من أشاد بهذه العودة واعتبر أنها تمكنت من تجديد نفسها، وبين من رأى أنها كانت مخيبة للآمال، إلا أن مشهد الختام في الحلقة الأخيرة حظي بإعجاب بين مستخدمي مواقع التواصل.
وقرر القائمون على "طاش العودة" توجيه تحية خاصة لكل من شارك من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في السلسلة الشهيرة في سنواتها الماضية، في لفتة اعتبرها متابعون إنسانية وجميلة.
وعرض المشهد الختامي في الحلقة الأخيرة من "طاش العودة" صور من رحلوا عن عالمنا ممن تركوا بصمتهم في السلسلة الكوميدية الشهيرة، وكان على رأسهم مخرج المسلسل لعدة سنوات عبدالخالق الغانم، والفنانون خالد سامي وجعفر الغريب ومحمد المفرح وسعد الصالح ومبارك الخصي وصالح الزير والفنانة العمانية شمعة محمد.
يذكر أن الحلقة الأخيرة من "طاش العودة" رصدت معضلة زوجة وجدت نفسها بين "زوجين"، حين عاد زوجها "المتوفى" إلى الحياة ليطالب بحقه الشرعي كزوج، في الوقت الذي كانت فيه الزوجة على ذمة رجل آخر.
ومع الصراع بين الزوجين، الذي لعب دورهما الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ومن هو الأولى بالحق الشرعي كزوج، اختارت الزوجة الفنان القصبي للبقاء معه، قبل أن تكتشف أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه منها أبناء، لتطرده في نهاية الحلقة من المنزل.