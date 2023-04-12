"طاش العودة" يودع رمضان بتحية لنجومه المتوفين

ورغم تباين آراء الجمهور بشأن عودة السلسلة الكوميدية الشهيرة بعد توقف دام نحو 12 سنة، بين من أشاد بهذه العودة واعتبر أنها تمكنت من تجديد نفسها، وبين من رأى أنها كانت مخيبة للآمال، إلا أن مشهد الختام في الحلقة الأخيرة حظي بإعجاب بين مستخدمي مواقع التواصل.

وقرر القائمون على "طاش العودة" توجيه تحية خاصة لكل من شارك من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في السلسلة الشهيرة في سنواتها الماضية، في لفتة اعتبرها متابعون إنسانية وجميلة.

وعرض المشهد الختامي في الحلقة الأخيرة من "طاش العودة" صور من رحلوا عن عالمنا ممن تركوا بصمتهم في السلسلة الكوميدية الشهيرة، وكان على رأسهم مخرج المسلسل لعدة سنوات عبدالخالق الغانم، والفنانون خالد سامي وجعفر الغريب ومحمد المفرح وسعد الصالح ومبارك الخصي وصالح الزير والفنانة العمانية شمعة محمد.