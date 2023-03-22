"باب الحارة".. عودة بـ"تغييرات كبيرة" مقابل الاستمرار
تداولت حسابات إخبارية فنية أنباء عن عودة الفنانتين السوريتين رباب كنعان وسوزان سكاف إلى التمثيل مجددا، وذلك من خلال مسلسل "باب الحارة".
ونشر حساب "انستغرام" لشركة "قبنض"، المنتجة للمسلسل في أجزائه الأخيرة، إعلانات ترويجية لـ"باب الحارة"، وظهر من بين المشاركين فيه الفنانة رباب كنعان.
وغابت كل من الفنانتين كنعان وسكاف عن الأنظار قبل أربع سنوات على الأقل، فيما سبق وأعلنت رباب كنعان اعتزالها الفن، قبل الإعلان عن عودتها في "باب الحارة".
وتأتي أنباء عودة الفنانتين السوريتين وسط انتقادات طالت استمرار عرض المسلسل، الذي ينتمي إلى أعمال البيئة الشامية، ويعرض في رمضان كل عام منذ 13 عاما على الأقل.
محاولة ترويج
وعادة، ما ينضم أبطال جدد إلى مسلسل "باب الحارة" في كل جزء من أجزائه، على غرار مسلسلات الأجزاء التي إما تستبدل نجوما مشاركين فيه، لتضارب أوقات التصوير لديهم، أو بسبب حاجة النص لذلك.
وعانى "باب الحارة" في أجزاء سابقة له من تغيير نجوم العمل، فيما سبق ولاقى انتقادات بسبب إعادته شخصيات إلى العمل كان من المفترض أنها قتلت أو انتهى دورها فعليا.
وعلى غرار كل عام، تعلن الشركة المنتجة لـ"باب الحارة" عن الفنانين "الجدد" المنتظر مشاركتهم في الجزء القادم، لكن اللافت هذا الإعلان عن مشاركة الفنانتين كنعان وسكاف فيه.
ويحاول "باب الحارة" فيما يبدو، التمسك بأصداء نجاح الأجزاء الأولى منه، رغم إعلان نسبة واسعة من جمهور العمل عن توقفهم عن متابعته منذ جزئه الخامس على الأقل.
وتأتي مشاركة الفنانتين السوريتين ضمن محاولات حثيثة من قبل القائمين على العمل للإبقاء على "باب الحارة" ضمن المنافسة الرمضانية، واجترار شيء من النجاح ولفت الأنظار.
أبرز التغييرات
تدخل العديد من التغييرات في مسلسل "باب الحارة 13" في رمضان هذا العام، وذلك متابعة لسلسلة تعديلات يتم إجراؤها في كل عام، في محاولة لبث روح جديدة في العمل.
ومن أبرز تغييرات نسخة هذا العام من "باب الحارة"، حدوث انعطافات هامة في العلاقة التي تجمع بين شخصيتي "الشيخ عبدالعليم" و"أم بشير".
وسبق أن أثارت "علاقة حب" التي تم افتعالها بين الفنان عادل علي، الذي يجسد دور "الشيخ عبدالعليم" والفنانة سحر فوزي بشخصيتها المشهورة "أم بشير"، سخرية بين متابعين.
ويعيد "باب الحارة" في هذا العام التركيز على حارة "الضبع" بعد التحول عنها إلى حارة "الصالحية" على مدى أربعة أجزاء، ليرصد الفترة التي تعيشها سوريا بعد إعلان استقلالها عن الاحتلال الفرنسي.
كما يشهد جزء هذا العام، عودة شخصيات فنية إليه، مثل الفنانين براء الزعيم ونزار أبو حجر، المقرر أن "يكشف عن مفاجأت في شخصيته في هذا الجزء".
ومقابل انضمام كل من سوزان سكاف ورباب كنعان، انسحب من "باب الحارة 13" الفنان فاتح سلمان بسبب ضيق الوقت لديه للتصوير، بينما كشف كاتب العمل مروان قاووق أن الفنانة نظلي الرواس انسحبت من العمل بعد رفض الأجر المادي الذي طلبته.
وستضطر الشركة المنتجة لـ"باب الحارة" ومع بداية الحلقات أن تعلن وفاة شخصية "أبو جودت"، التي اشتهر بها الفنان زهير رمضان، وذلك إثر وفاته عام 2021.
إصرار واستمرار
رغم إجماع حتى فنانين شاركوا في "باب الحارة" على "موته دراميا"، إلا أن المنتج محمد قبنض سبق وصرح لوسائل إعلام أنه سيستمر في إنتاج أجزاء من باب الحارة إلى "نهاية العمر"، وفق تعبيره.
وكان الفنان السوري ياسر العظمة قد شن هجوما عنيفا على "باب الحارة"، متهما صناعه بتزوير التاريخ والافتراء السافر على حقبة مهمة من تاريخ سوريا.
وأصر "قبنض" على أن "باب الحارة" ناجح دراميا ومطلوب من المشاهد العربي، بخلاف ما يشيعه منتقديه، معلنا أن "هناك أجزاء عديدة قادمة من باب الحارة".
وبحسب تصريحات لمنصة "بوسطة" المعنية بالأخبار الفنية، فقد أكد القائمون على "باب الحارة" أن الجزأين 14 و15 منه، سيتم تصويرهما تباعا.