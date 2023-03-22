"باب الحارة".. عودة بـ"تغييرات كبيرة" مقابل الاستمرار

محاولة ترويج

وعادة، ما ينضم أبطال جدد إلى مسلسل "باب الحارة" في كل جزء من أجزائه، على غرار مسلسلات الأجزاء التي إما تستبدل نجوما مشاركين فيه، لتضارب أوقات التصوير لديهم، أو بسبب حاجة النص لذلك.

وعانى "باب الحارة" في أجزاء سابقة له من تغيير نجوم العمل، فيما سبق ولاقى انتقادات بسبب إعادته شخصيات إلى العمل كان من المفترض أنها قتلت أو انتهى دورها فعليا.

وعلى غرار كل عام، تعلن الشركة المنتجة لـ"باب الحارة" عن الفنانين "الجدد" المنتظر مشاركتهم في الجزء القادم، لكن اللافت هذا الإعلان عن مشاركة الفنانتين كنعان وسكاف فيه.

ويحاول "باب الحارة" فيما يبدو، التمسك بأصداء نجاح الأجزاء الأولى منه، رغم إعلان نسبة واسعة من جمهور العمل عن توقفهم عن متابعته منذ جزئه الخامس على الأقل.

وتأتي مشاركة الفنانتين السوريتين ضمن محاولات حثيثة من قبل القائمين على العمل للإبقاء على "باب الحارة" ضمن المنافسة الرمضانية، واجترار شيء من النجاح ولفت الأنظار.