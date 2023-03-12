تبلغ 782 مليون دولار.. ثروة الملكة إليزابيث تفجر الخلافات داخل العائلة المالكة

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن الملك تشارلز رفض دفع فاتورة سنوية قدرها 32 ألف جنيه إسترليني خاصة بعلاج شقيقه الأمير أندرو على يد معالج هندي والذي يأتي للعيش في رويال لودج في وندسور، لمدة تصل إلى شهر في المرة الواحدة.

وفي إطار حاجته إلى دخله الخاص، قال أحد المصادر أيضًا، إن هناك تكهنات متزايدة بأن يقوم الأمير أندرو بنفس ما فعله هاري، حيث تردد أنه سيشارك في مقابلة مرتقبة.

ويشار إلى أن الأمير إدوارد وآن يتلقيان راتبًا من المنحة السيادية لتغطية تكاليفهما، بصفتهما من أفراد العائلة المالكة العاملين، إلا أنه تم إجبار الأمير أندرو على التنحى عن واجباته الملكية منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، وكان دفَع رسومًا بملايين الجنيهات لتسوية دعوى مدنية مرفوعة ضده في أمريكا ويُعتقد أنه حصل على هذه الأموال من العائلة.

ولكن، بعد أن أصبح دون واجبات رسمية أو وظيفة، يعتمد أندرو على منح أخيه.

وأشارت التقارير إلى أن أندرو انتقل من منزله في قصر باكنغهام المكون من 30 غرفة إلى منزل فروغمور التابع لهاري وميغان.