بعد انتقادات طالته.. رابح صقر يكشف سبب عدم مصافحته شخصًا كان في استقباله

اضطُر الفنان السعودي رابح صقر للخروج وتوضيح سبب عدم مصافحته لأحد الأشخاص الذين كانوا في استقباله، أثناء وصوله للمشاركة في "ليلة صوت الأرض".

وتعرَّض "صقر" لانتقادات طالته من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له للحظة وصوله وترجّله من السيارة التي أقلته، حيث قام أحد مستقبليه بمد يده لمصافحته، لكن الفنان السعودي لم يردّ المصافحة، وبدا مشغولًا في السؤال عن رفيقه في السيارة الفنان محمد عبده.

واستنكر العديد من المتابعين، ما وثَّقه المقطع المتداول، إذ قال أحدهم: "الله يا الدنيا، حتى رابح صقر يفتحوا له باب السيارة، ومتكبر، حتى السلام ما يسلّم على إللي ماد يده؟ وش صار في الدنيا؟!".