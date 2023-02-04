بعد انتقادات طالته.. رابح صقر يكشف سبب عدم مصافحته شخصًا كان في استقباله
اضطُر الفنان السعودي رابح صقر للخروج وتوضيح سبب عدم مصافحته لأحد الأشخاص الذين كانوا في استقباله، أثناء وصوله للمشاركة في "ليلة صوت الأرض".
وتعرَّض "صقر" لانتقادات طالته من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له للحظة وصوله وترجّله من السيارة التي أقلته، حيث قام أحد مستقبليه بمد يده لمصافحته، لكن الفنان السعودي لم يردّ المصافحة، وبدا مشغولًا في السؤال عن رفيقه في السيارة الفنان محمد عبده.
واستنكر العديد من المتابعين، ما وثَّقه المقطع المتداول، إذ قال أحدهم: "الله يا الدنيا، حتى رابح صقر يفتحوا له باب السيارة، ومتكبر، حتى السلام ما يسلّم على إللي ماد يده؟ وش صار في الدنيا؟!".
في حين قال "يوسف": "من تواضع لله رفعه، كيف ما انتبهت وهو أمامك؟!".
وعلق "إسكندر": "أنت وش إللي منعك من السلام عليهم، ياكبر هم الرجال".
وهاجمه فهد الشلوي: "هذا من الغرور و التكبر فيك .. فقراوي ما عليك شرهة طبيعي تكون هذه أخلاقك".
بينما انتقده متابع آخر: "والرجّال جاي لحده ويصافحه ويتجاهله بطريقة مستفزة وغير مقبولة ويتلفّت كأنه يصرفه، وعلى ويش ترى كلها أغنية أو أغنيتين، ويالله تنسمع أو أحد يطرب لها؟".
وإثر ذلك، خرج الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه على "تويتر" وأوضح في تغريدة أنه لم "ينتبه للرجل الذي كان أمامه ومد يده حتى يتجاهله".
وقال إنه يعتذر له عما حدث، معلقًا: "يشرفني، وقبلة فوق رأسه".
يذكر أن "ليلة صوت الأرض"، والتي أقيمت في العاصمة الرياض خصيصًا لإحياء ذكرى الفنان السعودي الراحل طلال مداح، تعد واحدة من أكبر الحفلات الفنية العربية، إذ شارك فيها العشرات من الفنانين والفنانات من كل العالم العربي.