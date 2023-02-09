يضم قصرًا وملاعب.. كايلي جينر تبدأ بناء مجمع ضخم في كاليفورنيا

ويأتي ذلك بعد أشهر من قيام كايلي بطرح قصرها الفاخر في بيفرلي هيلز في السوق مقابل 21.9 مليون دولار.

وتظهر الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تغييراً كبيراً في العقار منذ أن تم تصويره لأول مرة بعد فترة وجيزة من دفع كايلي مبلغ 15 مليون دولار لشرائه، وهو رقم قياسي في المنطقة.