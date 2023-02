يضم قصرًا وملاعب.. كايلي جينر تبدأ بناء مجمع ضخم في كاليفورنيا

يشار إلى أن هذا المجمع الجديد يقع بالقرب من العقارات التي تملكها والدتها كريس جينر وشقيقاتها كلوي وكيم وكورتني كارداشيان.

وتميل عائلتا كارداشيان وجينر للبقاء على مقربة من بعضهما لتسهيل تصوير مسلسل التلفزيون الواقعي Keeping Up With The Kardashians.