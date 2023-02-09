يضم قصرًا وملاعب.. كايلي جينر تبدأ بناء مجمع ضخم في كاليفورنيا
بدأت النجمة وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر في بناء مجمع ضخم يضم قصرها المستقبلي الذي يتم بناؤه على تل منحدر في منطقة هيدن هيلز بكاليفورنيا.
واشترت جينر مساحة هائلة من الأرض في عام 2020 مقابل 15 مليون دولار، وتعتزم بناء العديد من الهياكل الأخرى، بما في ذلك مرآب لإيواء مجموعتها الواسعة من السيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن.
ويأتي ذلك بعد أشهر من قيام كايلي بطرح قصرها الفاخر في بيفرلي هيلز في السوق مقابل 21.9 مليون دولار.
وتظهر الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تغييراً كبيراً في العقار منذ أن تم تصويره لأول مرة بعد فترة وجيزة من دفع كايلي مبلغ 15 مليون دولار لشرائه، وهو رقم قياسي في المنطقة.
وتكشف الصور الجديدة هيكلاً خشبياً لما يبدو أنه قصر كايلي والذي يحاط بسياج، ويظهر مدخل تحت الأرض مبطن بالخرسانة للمرآب الخاص به الذي يتسع لـ 12 سيارة.
وتم تغطية عدة أجزاء من المكان أيضاً بالقماش الأسود، وتظهر هياكل أخرى مشيدة محاصرة برافعة وشاحنات متعددة للعمل، على الرغم من أنه ليس واضحًا ما الهدف من هذه الهياكل.
ومن المتوقع أن تبلغ مساحة المنزل الرئيسي حوالي 18000 قدم مربع، كما أنها شيدت مبنى آخر ليكون بيت ضيافة أصغر، بالإضافة لمبنى تم إنشاؤه لإيواء فريق الأمن الخاص بها والذين يراقبون المكان أيضًا.
ووفقاً للتقارير، فقد تبني كايلي أيضًا مساحة مكتبية للمساعدة في مراقبة أعمالها التجارية المتعددة دون الاضطرار إلى مغادرة منزلها.
وتقوم النجمة الأمريكية ببناء مسبح فخم وملاعب رياضية للاستجمام والقيام بالتدريبات الخاصة بها.
ويعد هذا المجمع أحدث ممتلكات كايلي جينر والذي ينضم إلى محفظتها الكبيرة، حيث تعيش حاليًا في قصر بقيمة 36 مليون دولار في منطقة هولمبي هيلز في لوس أنجلوس، كما تمتلك أيضًا قصرًا في بيفرلي هيلز والذي تعمل هي وصديقها السابق النجم ترافيس سكوت على بيعه.
يشار إلى أن هذا المجمع الجديد يقع بالقرب من العقارات التي تملكها والدتها كريس جينر وشقيقاتها كلوي وكيم وكورتني كارداشيان.
وتميل عائلتا كارداشيان وجينر للبقاء على مقربة من بعضهما لتسهيل تصوير مسلسل التلفزيون الواقعي Keeping Up With The Kardashians.