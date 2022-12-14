وفاة شاعر العامية المصري محمد المخزنجي عن 62 عامًا

أعلن في مصر، اليوم الأربعاء، عن وفاة شاعر العامية وعضو اتحاد كتاب مصر محمد المخزنجي، عن عمر ناهز 62 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويلًا.

ونعى الراحل العديد من الكتاب والمثقفين، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم بفقدان أحد رواد شعر العامية.