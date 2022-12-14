وفاة شاعر العامية المصري محمد المخزنجي عن 62 عامًا
أعلن في مصر، اليوم الأربعاء، عن وفاة شاعر العامية وعضو اتحاد كتاب مصر محمد المخزنجي، عن عمر ناهز 62 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويلًا.
ونعى الراحل العديد من الكتاب والمثقفين، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم بفقدان أحد رواد شعر العامية.
ولد الراحل في حزيران يونيو عام 1960 في أشمون محافظة المنوفية المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال من جامعة القاهرة.
وتولى العديد من المناصب، منها عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو أمانة مؤتمر أدباء مصر العام، وعضو أمانة مؤتمر إقليم غرب ووسط الدلتا، ورئيس نادي الأدب المركزي في محافظة المنوفية سابقًا، وعضو مؤسس لنادي أدب أشمون.
كما تولى رئيس فرع رابطة الزجالين وكتاب الأغاني في محافظة المنوفية، وعضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب، ومؤسس مهرجان شعر العامية بأشمون أرض القمر.
وصدر له عدد من الدواوين الشعرية منها؛ "ديوان أغنيات عاشق، وديوان آخر كلام، وديوان عابر سبيل، وديوان مشاوير، وديوان كلام من قلب مصر، وديوان كلام في سرك، وديوان لحد الفجر ما يشقشق، وديوان رباعيات المخزنجي، وديوان مذكرات حرفوش، ومعجم شعراء المنوفية، وفلسطين في القلب مسرح شعري".
وشارك المخزنجي في العديد من المؤتمرات والمهرجانات، وكان عضو لجنة تحكيم شعر العامية بالمسابقة السنوية في دولة الإمارات العربية، كما شارك في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.
ونشرت أعماله بالصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية، وترجمت بعض نصوصه إلى الإنجليزية والإسبانية، كما حصل على العديد من التكريمات، منها "درع مونديال جامعة الدول العربية، ودرع كلية الآداب في جامعة المنصورة".