بريطانيا.. العائلة المالكة تعفو عن الأمير أندرو وتدعوه وطليقته لاحتفالات الكريسماس
بعد فترة وجيزة من وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بدأنا نشهد بعض التغييرات المفاجئة في قواعد القصر الملكي، آخرها، كسر كاميلا باركر، زوجة الملك تشارلز، للتقاليد الملكية المعتادة، إذ ألغت منصب وصيفة الملكة واستبدلت الوصيفات بـ 6 من رفيقاتها وأقرب صديقاتها.
وفي تغيير جديد مفاجئ، قررت العائلة المالكة العفو عن الأمير أندرو، دوق يورك، وطليقته سارة فيرغسون في احتفالات الكريسماس الملكية المنتظرة، إذ ستسمح لكليهما حضور الحفل، كما أن الثنائي سيجتمعان مجددًا لأول مرة منذ انفصالهما.
ووفق أحدث التقارير، من المقرر أن تتلقى فيرغسون "63 عامًا" دعوة رسمية من القصر الملكي للانضمام لاحتفالات العائلة المالكة بالكريسماس، وذلك لأول مرة منذ انفصالها عن أندرو قبل 30 عامًا، إذ سبق ومنعت العائلة المالكة فيرغسون من حضور أي من احتفالات الكريسماس عقب الانفصال عن الأمير العام 1992.
كما أن فيرغسون ليست الوحيدة التي أعفت عنها العائلة المالكة، إذ سمحت للأمير أندرو أيضًا بالانضمام للحفل واستضافة الثنائي برفقة ابنتيهما، الأميرتين يوجيني وبياتريس.
ويأتي ذلك التغيير مفاجئًا، لأن العائلة كانت قد اتخذت موقفًا صارمًا في أعقاب تورط أندرو في فضيحة اتّجار جنسية مع جيفري أبستاين وغسيلين ماكسويل، التي أسهمت في تجريده من واجباته الملكية، بجانب منع فيرغسون من هذه الاحتفالات منذ الانفصال.
وقال مصدر رسمي لقصر ساندرينغهام، إنه في حين أن أندرو ممنوع من المشاركة في المهام والمناسبات الملكية، إلا أنه سيتمكن من الانضمام للعائلة المالكة في فترة الأعياد، كما كشف أن القصر الملكي كلف العاملين بإعداد منزل Wood Farm من أجل جميع أفراد عائلة يورك.
ومن المتوقع ظهور فيرغسون علنًا برفقة طليقها أندرو خلال مسيرة الكريسماس التقليدية للعائلة المالكة لكنيسة القديسة مريم المجدلية.
ويأتي ذلك بعدما شوهد دوق يورك متجهمًا بينما كان يقود سيارته مؤخرًا، إذ تم إخطاره من قبل الوزراء بقرار سحب قوات الشرطة التي تحرسه بدءًا من ديسمبر، وذلك في أعقاب فضيحته مع جيفري أبستاين.
ومن غير المرجح تلقي ميغان ماركل والأمير هاري دعوة من العائلة المالكة لاحتفالات الكريسماس.