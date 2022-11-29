بريطانيا.. العائلة المالكة تعفو عن الأمير أندرو وتدعوه وطليقته لاحتفالات الكريسماس

كما أن فيرغسون ليست الوحيدة التي أعفت عنها العائلة المالكة، إذ سمحت للأمير أندرو أيضًا بالانضمام للحفل واستضافة الثنائي برفقة ابنتيهما، الأميرتين يوجيني وبياتريس.

ويأتي ذلك التغيير مفاجئًا، لأن العائلة كانت قد اتخذت موقفًا صارمًا في أعقاب تورط أندرو في فضيحة اتّجار جنسية مع جيفري أبستاين وغسيلين ماكسويل، التي أسهمت في تجريده من واجباته الملكية، بجانب منع فيرغسون من هذه الاحتفالات منذ الانفصال.