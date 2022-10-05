من سيكون جيمس بوند القادم؟

ولكن مع استمرار الجمهور في التكهن حول من يجب أن يجسد أحد أكثر أدوار هوليوود جاذبية، يبزغ السؤال: ما هي الخصائص التي يبحث المنتجون عنها في الممثل التالي في دور بوند؟

وقال ويلسون "نريد أولا وقبل كل شيء، ممثلا جيدا... ممثلا ليس بالضرورة مجرد ممثل أفلام حركة، ولكن نريد ممثلا يمكنه أداء دور مركب مثل ذلك الذي نكتبه في السيناريو".

وأوضحت بروكولي أن اختيار الممثل المناسب يشكل أمرا مهما للغاية بالنسبة لاستمرارية السلسلة.