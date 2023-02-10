وفاة المخرج الإسباني الشهير "كارلوس سورا" عن 91 عاما

وكان مقرراً أن يتسلم سورا، غدا السبت، جائزة "غويا فخرية" خلال حفلة توزيع هذه المكافآت التي تُوصف بـ"الأوسكار الإسبانية"، وتستضيفها هذه السنة مدينة إشبيلية في جنوب البلاد.

وطُرح آخر أفلامه بعنوان "لاس بارييس هابلان" ("الجدران تتكلم") قبل أسبوع، "في دليل على نشاطه بلا كلل وحبه للعمل حتى الرمق الأخير"، وفق الأكاديمية.

وفي رصيد المخرج حوالي خمسين فيلماً، وقد وُصف أسلوبه بأنه يجمع بين الشاعرية والمنحى التوثيقي، كما كان يركز في الكثير من أعماله على مصير الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وعام 1975، أخرج فيلم "كريا كويرفوس" الذي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، ورُشح لنيل جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.