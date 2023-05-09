إيلون ماسك يهاجم الإعلام مُجددا عبر تغريدة جدلية

عاود الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك مهاجمة وسائل الإعلام، حيث فاجأ متابعيه، بتغريدة، تدعم نظرية تلاعب الإعلام بالعقول، رغم كونه يتحكم في واحدة من أكبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد الملياردير الأمريكي برسمة كاريكاتورية، مصحوبة بتعليق جاء فيه: "افترض دائما أنه يتم التلاعب بك".