إيلون ماسك يهاجم الإعلام مُجددا عبر تغريدة جدلية
عاود الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك مهاجمة وسائل الإعلام، حيث فاجأ متابعيه، بتغريدة، تدعم نظرية تلاعب الإعلام بالعقول، رغم كونه يتحكم في واحدة من أكبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وغرد الملياردير الأمريكي برسمة كاريكاتورية، مصحوبة بتعليق جاء فيه: "افترض دائما أنه يتم التلاعب بك".
وتضمنت الرسمة، شخصا يوجه سؤالا لحشد جماهيري، قائلا: "من يعتقد أن الإعلام يتحكم في الناس؟"، ليرفع الجميع أياديهم بالموافقة. ثم يوجه سؤالا آخر، قائلا: "من يعتقد أنهم (الناس) يخضعون للسيطرة؟"، لكن أحدا لم يرفع يده، في إشارة إلى أن الجميع يعتقدون أن وسائل الإعلام تمارس التلاعب بالعقول، لكن أحدا لا يظن أنه وقع في هذا الفخ.
والتغريدة المثيرة للجدل، صاحبها سيل من التعليقات ما بين مؤيد ومنتقد، إذ قال أحد المعلقين: "حتى عندما لا يكذبون أو يتلاعبون بشكل صريح فإن أفضل ما يقدمونه لك هو منظور واحد".
وقال حساب آخر، في انتقاد لماسك: "اعتقد ذلك.. خاصة من قبل المليارديرات الذين يمتلكون منصات التواصل الاجتماعي."، وأضاف معلق، في تساؤل طريف:"وكيف أعرف أنك لا تتلاعب بي الآن؟".
وكثيرا ما هاجم إيلون ماسك وسائل الإعلام الامريكية، متهما إياها بممارسة العنصرية، والعمل على تحقيق أجندات سياسية، بغض النظر عن قول الحقيقة.