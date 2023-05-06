تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر

وفي لقاء سابق مع الإعلامية مي العيدان، صرحت جواهر أنها عرفت بإصابتها بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية، ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد.

وقالت حينها إنها خضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.

وأوضحت، آنذاك، أن "الأطباء أخبروها أنهم لن يتمكنوا من إزالة الأورام إلا أنهم سيحاولون محاصرة المرض"، مبينة أن "هذا المرض غيّر من طباعها وجعلها أكثر صبرا، وكشف لها حقيقة العديد من الأشخاص الذين كانت تربطها بهم علاقات وصداقات قوية إلا أنهم تخلوا عنها وقطعوا اتصالاتهم بها منذ بداية مرضها"، لافتة إلى "سعادتها بالرسائل والأدعية التي تصلها من قبل أشخاص لا تعرفهم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي".

وفي إشارة إلى أبنائها الذين يرافقونها في رحلة علاجها إلى جانب عائلتها، أكدت الفنانة "أن أبناءها هم جزء من علاجها وأنها تتمنى أن تتخطى مرحلة المرض لإكمال رسالتها معهم ورؤيتهم في مراتب متقدمة في الحياة".

وختمت الفنانة حديثها بالإشارة إلى نيتها كتابة يومياتها في محاربة السرطان لرفع معنويات مرضى السرطان".