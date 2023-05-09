دلع نادر: لم أكن أتوقع نجاح شخصيتي في "العربجي"

واعتبرت الفنانة "نادر" أن مشاركتها في "العربجي" هي انطلاقتها الفنية الحقيقية، رغم عملها في السينما والمسرح، مبينة أن تمثيلها في أدوار سابقة أسهم في صقل تجربتها الفنية، وحين عرض عليها دور "حسنية" شعرت أن الدور سيكون بداية مسيرتها فنيًّا.

وأوضحت أن الشخصية كانت مساحتها صغيرة على الورق في "البداية"، لكن وبشكل مفاجئ تمت توسعة الدور، ليصبح لديها 100 مشهد.

وأرجعت دلع نادر الفضل للفنان باسم ياخور في قدرتها على أداء الشخصية بشكل محترف، مبررة أنه كان يحثها دائما على "عيش الشخصية بدل التفكير"، كي يجنبها التوتر.

كما أشادت بدعم الفنانة نادين خوري لها في العمل، حيث كانت تطلب من الجميع أن يصمت في "اللوكيشن" أثناء تأديتها مشاهد تتضمن إحساسًا عاليًا.

وعبرت عن ارتياحها لخاتمة "حسنية"، والتي تكللت علاقتها العاطفية بالنجاح مع "حسن"، متمنية أن يكون هناك "جزء ثانٍ" من "العربجي" بعد أن شكك كثيرون بهذا؛ نظرا لأن النهاية في المسلسل ظلت مفتوحة.