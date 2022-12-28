هيثم زنيتا لـ"إرم نيوز": لم أطلق غادة عبد الرازق وما حدث كان خلافًا
فجر مدير التصوير المصري هيثم زنيتا مفاجأة بعدم طلاقه من زوجته الفنانة غادة عبد الرازق، رغم إعلانها عن الانفصال، مشيرا إلى أن ما حدث كان خلافًا وزال.
وكانت قد أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤخرًا عن طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف.
قال هيثم زنيتا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "أنا وغادة عبد الرازق لم ننفصل، وتصريحها بذلك كان تحت تأثير غضبها بسبب خلاف نشب بيننا كأي زوجين، والخلاف زال الآن وكل شيء عاد كما كان".
وكشف زنيتا أنه لم يخرج ويصرح لوسائل الإعلام لأن الأمر شخصي، ولا يصح أن خلافا بين زوجين أن يخرج لوسائل الإعلام.
وكانت غادة عبدالرازق، قد كشفت في تصريح تلفزيوني أنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا "بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.
وكانت غادة عبد الرازق قد تزوجت من هيثم زنيتا عام 2020، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، حيث قدم لها "الشبكة" داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم على عقد الزواج.