هيثم زنيتا لـ"إرم نيوز": لم أطلق غادة عبد الرازق وما حدث كان خلافًا

فجر مدير التصوير المصري هيثم زنيتا مفاجأة بعدم طلاقه من زوجته الفنانة غادة عبد الرازق، رغم إعلانها عن الانفصال، مشيرا إلى أن ما حدث كان خلافًا وزال.

وكانت قد أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤخرًا عن طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف.