وفاة الشاعر الغنائي المصري أيمن الطويل

توفي الشاعر الغنائي المصري أيمن الطويل عن عمر 42 عامًا، بعد مسيرة فنية تعاون خلالها مع نجوم الأغنية الشعبية.

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه على فيس بوك وكتب: "وداعًـا الشاعر الطـيب أيمن الطويـل، الله يرحمك يا أيمن ويُحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا طيب، الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

وتعاون أيمن الطويل مع أحمد سعد، ومدحت صالح، وحكيم، وسمسم شهاب، وأمينة، وقدم أغنية "رقصوني يابا" مع حكيم وأغنية أمينة "صحاب فاشوش".