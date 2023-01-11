أول تعليق من منذر رياحنة على الهجوم ضد فيلم "الحارة"

وعن الألفاظ النابية بالفيلم، قال: "نحن لا نعيش في المدينة النبيلة، لأن العالم أجمع يستمع لهذه الألفاظ، ومن المستحيل أن أكون في بيئة تسمع هذه الألفاظ في كل مكان، وأخاف أن أقدمها في العمل لأن الجمهور حينها لن يصدقني، ومن لا يعجبه لا يحضر الفيلم".

وواصل الفنان الأردني: "أنا قدمت مسلسلا وفي مشهد زوجتي بتحضني وأنا مريض، قالوا إن المشهد خادش للحياء، وكأن الموضوع ليس نقدًا على قدر ما أنه تصيد، فقط دون معرفة".

وتدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الفقيرة شرق العاصمة الأردنية، حول شاب يحب فتاة لكن والدتها تحاول إعاقة ارتباطهما، قبل تعرضهما للابتزاز عبر مقطع فيديو يظهرهما بوضع "غير مناسب".

وتتطور مجريات الفيلم بعد ذلك إلى أحداث عنف تتضمن ألفاظا "نابية".

وفيلم "الحارة" من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة كل من منذر رياحنة، ونادرة عمران، وعماد عزمي، وبركة رحماني، وميساءعبدالهادي، ونديم ريماوي.