أول ردة فعل من دنيا بطمة بعد حصولها على الطلاق من محمد الترك

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها بحصولها على حكم بالطلاق من زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك.

وقضت محكمة مغربية، اليوم الخميس، بطلاق الفنانة دنيا بطمة من زوجها محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها.

وفي أول تعليق على حكم المحكمة، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث اكتفت بهذه الإشارة، ولم ترفقها بأي تعليق.

ويأتي حكم المحكمة بعد عدة جلسات عقب احتدام الخلاف بين "بطمة" و"الترك" منذ عدة أشهر، وخروج الأخير للعلن في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.