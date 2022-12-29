أول ردة فعل من دنيا بطمة بعد حصولها على الطلاق من محمد الترك
أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها بحصولها على حكم بالطلاق من زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك.
وقضت محكمة مغربية، اليوم الخميس، بطلاق الفنانة دنيا بطمة من زوجها محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها.
وفي أول تعليق على حكم المحكمة، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث اكتفت بهذه الإشارة، ولم ترفقها بأي تعليق.
ويأتي حكم المحكمة بعد عدة جلسات عقب احتدام الخلاف بين "بطمة" و"الترك" منذ عدة أشهر، وخروج الأخير للعلن في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.
وخرج "الترك" عن صمته بعد فشل محاولات الصلح، ليؤكد وقوع الانفصال رسميًا عن زوجته "بطمة"، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترجع بداية قضية الطلاق، عندما تقدمت دنيا بطمة بدعوى لدى القضاء بمدينة مراكش المغربية، من أجل الطلاق من زوجها محمد الترك، متهمة إياه بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في تسويق حفلاتها بصفته مدير أعمالها، إضافة إلى تُهمة التشهير والقذف والخيانة.
وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، أصدرت حكمًا، يوم الأربعاء، بحبس محمد الترك 3 أشهر، وتغريمه 3 آلاف درهم.
كما أدانت المحكمة ذاتها مواطنة مغربية تدعى "وصال"، بالحبس لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية قيمتها 3 آلاف درهم، بينما حُكم على "عبدالمغيث" المتهم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للترك ووصال لحساب دنيا بطمة، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.