وفاة الممثلة الأمريكية ميليندا ديلون عن 83 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية ميليندا ديلون، التي اشتهرت بدور البطولة في فيلم Close Encounters of the Third Kind 1977، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وأكدت عائلة النجمة، التي تم ترشيحها لجائزة الأوسكار مرتين، وفاتها في 9 يناير، إلا أنه لم يتم الكشف عن الوفاة في ذلك الوقت، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وكانت ديلون قد ترشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة مرتين في حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال مسيرتها الأسطورية في هوليوود التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.

وظهرت ميليندا في العديد من الأفلام مثل Absence of Malice 1981 وHarry and the Hendersons 1987 وفيلم Bound for Glory 1976.

وبالإضافة إلى دورها الذي لا يُنسى في فيلم A Christmas Story لعام 1983، فازت مليندا بجائزة "توني" للعروض المسرحية الأمريكية المتميزة عن ظهورها الأول في مسرحية Who's Afraid of Virginia Woolf.

واعترفت في 1976، أن هذه المسرحية جعلتها تصاب بالجنون وأنها أمضت وقتًا في مستشفى للأمراض النفسية.