بعد نجاح "عاشق مجنون".. محمود التركي يطلق أغنية جديدة
بعد النجاح الكبير لأغنية "عاشق مجنون" عاد الفنان العراقي محمود التركي ليطلق أغنية جديدة تحت عنوان "عيش حياتك".
وأطلق التركي أغنيته عبر قناته على "يوتيوب"، وهي كلمات محمد الواصف، ألحان محمود التركي نفسه، توزيع ومكس وماستر عثمان عبود.
وأحدثت أغنية "عاشق مجنون" ضجة واسعة بين المتابعين، وتجاوزت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بعد شهرين من صدورها.
ولم ينحصر رواجها في العالم العربي فقط، بل وصلت إلى ترند العالمية وخصوصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "تيك توك".