بعد نجاح "عاشق مجنون".. محمود التركي يطلق أغنية جديدة

وأحدثت أغنية "عاشق مجنون" ضجة واسعة بين المتابعين، وتجاوزت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بعد شهرين من صدورها.

ولم ينحصر رواجها في العالم العربي فقط، بل وصلت إلى ترند العالمية وخصوصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "تيك توك".