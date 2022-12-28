طارق العلي: السعودية أنشأت مسرحين في 120 يومًا.. و"إحنا على طمام المرحوم"

أشاد الفنان الكويتي طارق العلي باهتمام دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات، بالفن والمسرح، ودعمها للقائمين على هذه القطاعات، وتسهيل الإجراءات لهم، ما جعلها جاذبة للفنانين والزوَار من كافة أنحاء العالم.

وقال العلي، خلال لقاء له في البرنامج السياسي "مادة 36" الذي يبث عبر منصة "شاشا"، إن "الفن الكويتي فن رائد، لكنه أصبح مع مواكبة التطور في دول الخليج، حيث إن الأعمال الكويتية اليوم يتم دعمها من قنوات وجهات إنتاج خليجية".

وأضاف أن "القنوات الخليجية استفادت من الفنان الكويتي وطعّمت فنانيها بالفن الكويتي وحصلت على مزيج جميل".