رامز جلال يطرح برومو "رامز نيفر إند" قبل رمضان بأيام
طرح الفنان المصري رامز جلال البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه كل عام في رمضان، والذي يحمل هذا العام اسم "رامز نيفر إند".
ويظهر خلال البرومو العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحية للمقلب، من بينهم أحمد السقا، محمد رمضان، مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي وغيرهم.
ونشر رامز جلال البرومو عبر حساباته بمواقع التواصل، وعلق عليه في إنستغرام بعبارة: "حصريا برومو برنامج رامز نيڤر إيند الذي يعرض حصريا على قناة إم بي سي مصر في رمضان".
وهذه المرة الأولى التي يقوم رامز جلال بطرح البرومو الخاص ببرنامجه قبل فترة من عرضه، حيث يحرص كل عام على طرح البرومو في الليلة التي تسبق عرضه.
ومؤخرا تم الكشف عن تفاصيل برنامج "رامز نيفر إند"، الذي سيقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان المقبل، حيث ينقسم البرنامج إلى جزئين، في كل منهما مقلب مختلف، وفق ما أعلن الصحفي المصري هاني عزب.
وقال عزب في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" إن "البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء".
وأشار الصحفي المصري، إلى أن أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام هم "محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي".