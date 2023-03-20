رامز جلال يطرح برومو "رامز نيفر إند" قبل رمضان بأيام

طرح الفنان المصري رامز جلال البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه كل عام في رمضان، والذي يحمل هذا العام اسم "رامز نيفر إند".

ويظهر خلال البرومو العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحية للمقلب، من بينهم أحمد السقا، محمد رمضان، مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي وغيرهم.

ونشر رامز جلال البرومو عبر حساباته بمواقع التواصل، وعلق عليه في إنستغرام بعبارة: "حصريا برومو برنامج رامز نيڤر إيند الذي يعرض حصريا على قناة إم بي سي مصر في رمضان".