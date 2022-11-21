"البيت السعودي" في قطر يعلن إلغاء حفل الفنانة موضي الشمراني

أعلن "البيت السعودي" في قطر إلغاء الحفل الغنائي للفنانة السعودية موضي الشمراني، الذي كان مقررًا اليوم.

و"البيت السعودي" هو مكان مفتوح أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم في منطقة "كورنيش الدوحة" خلال فعاليات كأس العالم بقطر.

وأوضح القائمون عليه، عبر الحساب الرسمي، على موقع "تويتر"، أن حفل الشمراني إلغي لـ"أسباب فنية خارجة عن الإرادة".