"البيت السعودي" في قطر يعلن إلغاء حفل الفنانة موضي الشمراني
أعلن "البيت السعودي" في قطر إلغاء الحفل الغنائي للفنانة السعودية موضي الشمراني، الذي كان مقررًا اليوم.
و"البيت السعودي" هو مكان مفتوح أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم في منطقة "كورنيش الدوحة" خلال فعاليات كأس العالم بقطر.
وأوضح القائمون عليه، عبر الحساب الرسمي، على موقع "تويتر"، أن حفل الشمراني إلغي لـ"أسباب فنية خارجة عن الإرادة".
وكان "البيت السعودي" أعلن، الأحد، انطلاق أولى حفلاته في الدوحة، بحفل موضي الشمراني، الذي كان متوقعا أن يحضره الآلاف من المشجعين الذين يمثلون منتخبات الدول المشاركة في مونديال قطر 2022، قبل أن يعلن اليوم بشكل مفاجئ إلغاءه.
وشهد المكان، أمس الأحد، الافتتاح الرسمي له، ليصل سريعًا إلى طاقته الاستيعابية القصوى مع حضور آلاف المشجعين السعوديين والعرب والأجانب الذين شاهدوا حفل افتتاح المونديال ومباراته الأولى على شاشات عملاقة نُصبت في المكان.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من البيت السعودي، المقام على مساحة 18 ألف متر مربع، امتلاء المكان بالحضور.