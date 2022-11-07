سيعرض في رمضان.. الكشف عن تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد "الجبل"

تصدر اسم الفنان المصري أحمد السقا، محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن المسلسل الجديد الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023، والذي يحمل اسم "الجبل"، والذي رفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخصه في الفترة الحالية.

وتكشف "إرم نيوز" تفاصيل المسلسل، المأخوذ من ملفات المخابرات العامة، حيث يناقش إحدى العمليات الكبيرة التي نفذها الجيش المصري، والتي تتعلق بحربه ضد الإرهاب، خاصة أن مسلسل "الاختيار" الذي ظل يعرض لثلاث أعوام ناقش خلالها جهود الجيش المصري في محاربة الجماعات المتشددة، خلال وبعد فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

والمسلسل سيتم تصويره في عدة بلدان منها إسبانيا، بالإضافة إلى عدة دول عربية، وخصصت له ميزانية كبيرة لم تشهدها المسلسلات المصرية من قبل، وسيشارك عمرو يوسف في بطولة المسلسل مواطنه الفنان أحمد السقا، ويخرجه محمد سلامة.

وكانت قد ترددت أنباء عن مشاركة أحمد السقا مواطنه مطرب المهرجانات أوكا في أغنية شعبية جديدة من كلماته وألحان أوكا تحمل اسم "أبويا مش أبوك".

إلا أن مدير أعماله نفى ذلك، وعلى الجانب الآخر أكدت الفنانة مي كساب زوجة أوكا أنه بالفعل هناك أغنية سيقدمها أوكا، ولكن أحمد السقا قام بكتابتها فقط، ولن يغني بها كما أشيع.

وبررت ما خرج به مدير أعمال السقا بأنه من الممكن ألا يكون على دراية بوجود التعاون بين الفنان وزوجها، مبررة ذلك بقولها إن "الأمر شخصي بينهما".