مهرجان القاهرة الدولي ينطلق الأحد بحضور واسع لنجوم السينما

ينطلق الليلة حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي تقام فعالياته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وسط حضور كبير من نجوم السينما في العالم العربي.

ويبدأ النجوم بالتوافد على السجادة الحمراء التي كست أرضية دار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء يوم الأحد، لإجراء اللقاءات الإعلامية، ثم يبدأ النجوم بالدخول إلى القاعة الرئيسة لبدء فعاليات الحفل، والإعلان عن الجوائز.

التكريمات

يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز الشخصيات السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال السينما، من بينهم المخرج المجري بيلا تار، والذي يحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، نظرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير السينما العالمية، والذي يقدم "ماستر كلاس" في صباح الغد الإثنين ضمن فعاليات المهرجان.

كما تتسلم الفنانة المصرية لبلبة جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، نظرا لمسيرتها الطويلة بالسينما المصرية التي بدأتها في مرحلة الطفولة، وقدمت خلالها العديد من الأفلام التي كانت بمثابة علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

وتحصل المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري على جائزة فاتن حمامة للإبداع، بعد نجاحها كمخرجة في تقديم أعمال تحمل رسائل توعوية هامة، وأصبح اسمها مقرونا بالأعمال الناجحة الهادفة التي دائما ما تلقى قبولا لدى الجمهور والنقاد.

فيلم الافتتاح

وكعادة المهرجانات السينمائية يتم عرض أحد الأفلام المهمة بالمهرجان في حفل الافتتاح، وفي هذا العام يعرض المهرجان الفيلم الأمريكي "The Fabelmans" للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، وهو فيلم يدور في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويقوم ببطولته، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، من تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

دريس كود

وضع الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان شروطا لحضور الفنانين والفنانات حفل الافتتاح، أبرزها الالتزام بـ"الدريس كود" الخاص بالمهرجان.

وأوضح ذلك في بيان له قائلاً: "إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد يلبس اللي هو عاوزه، عيب، أنا هلبس كويس، والناس تلبس لطيف، والفنانات تلبس كويس، المسألة تطورت أكثر مما أتخيل".

وأضاف: "مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان، طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان، كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية، الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك، وهيبان إنه مهرجان قيم جدًا".