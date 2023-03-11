أول تعليق للشاعرة الأردنية نجاح المساعيد بعد براءة زوجها من تهمة "الاعتداء الجنسي"

علقت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، لأول مرة على القضية التي اتهم فيها زوجها الضابط عامر السردي بالاعتداء الجنسي على فتاة أوكرانية في العاصمة الأردنية عمان، بعد براءته.

ونشرت نجاح المساعيد صورة مع زوجها عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت عليها كاشفة أنها تعرضت لابتزاز مادي من خلال إطلاق شائعات واتهامات لزوجها لا تمت الحقيقة بصلة، بحسب قولها.

وقالت المساعيد، إن ثقتها في الله ثم الجهاز الأمني والقضائي في الأردن، وكذلك في نزاهة زوجها جميعها أمور منحتها الأمل وأجبرتها على الصمت خلال الفترة الماضية بعد إطلاق تلك الاتهامات على زوجها رغم ما وصفته بـ"الألم الكبير" الذي كانت تعاني منه.

وذكرت أن حالة الصمت التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية، كانت ليست ضعفهًا منها وإنما ثقة بقرار طال انتظاره قاصدة براءة زوجها عبر بوابة القضاء وجهات التحقيق فيما يخص قضية الاعتداء الجنسي على الفتاة الأوكرانية.