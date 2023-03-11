أول تعليق للشاعرة الأردنية نجاح المساعيد بعد براءة زوجها من تهمة "الاعتداء الجنسي"
علقت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، لأول مرة على القضية التي اتهم فيها زوجها الضابط عامر السردي بالاعتداء الجنسي على فتاة أوكرانية في العاصمة الأردنية عمان، بعد براءته.
ونشرت نجاح المساعيد صورة مع زوجها عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت عليها كاشفة أنها تعرضت لابتزاز مادي من خلال إطلاق شائعات واتهامات لزوجها لا تمت الحقيقة بصلة، بحسب قولها.
وقالت المساعيد، إن ثقتها في الله ثم الجهاز الأمني والقضائي في الأردن، وكذلك في نزاهة زوجها جميعها أمور منحتها الأمل وأجبرتها على الصمت خلال الفترة الماضية بعد إطلاق تلك الاتهامات على زوجها رغم ما وصفته بـ"الألم الكبير" الذي كانت تعاني منه.
وذكرت أن حالة الصمت التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية، كانت ليست ضعفهًا منها وإنما ثقة بقرار طال انتظاره قاصدة براءة زوجها عبر بوابة القضاء وجهات التحقيق فيما يخص قضية الاعتداء الجنسي على الفتاة الأوكرانية.
وأضافت: "صمت جعل أهل الباطل يتداولون ما يرغبوا بتداوله وينشرون ما يُسيء إلى زوجي وزواجي، ولكن إذا صمت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل إنهم على حق، ما زادني ما نُشر من تكهنات وادعاءات إلاّ حباً لزوجي وإخلاصًا له ووقوفًا معه في أصغر التفاصيل وفي أكبرها، فلطالما كان مسندي وسندي واتكائي، عمقي وقوتي وكتفي وضلعي الثابت الذي لا يميل".
واختتمت الشاعرة الأردنية مهنئة زوجها بالبراءة بالقول: "اليوم ومع إعلان براءته المطلقة فإني إذ أبارك له ولنفسي وأترك لله كل الذين أساءوا إليه فهم خصمه وخصمي يوم القيامة، ومن يشكوك إلى الله، فلن ينتهي بك الحال حتى يصيبك ما ذاقه منك، ومن يستعين بالله لا يضيع".
وقبل أشهر اتهم الضابط الأردني عامر السردي بالاعتداء الجنسي على فتاة أوكرانية في مركز أمن "تلاع العلي" بالعاصمة عمان، قبل أن تخرج زوجته الجمعة، معلنة حصوله على البراءة في تلك القضية أمام القضاء الأردني.
وخلال الفترة الماضية، لحقت بنجاح المساعيد وزوجها العديد من الشائعات التي تفيد بانفصالهما بسبب تلك القضية وهو ما نفته الأخيرة على طريقتها الخاصة.