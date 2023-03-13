مقدم حفل الأوسكار يسخر من صفعة العام الماضي: "نريد أن أشعر أنا بالأمان"

وقال كيمل للجمهور من نجوم هوليوود "نعلم أن هذه ليلة خاصة لكم … نريدكم أن تستمتعوا وتشعروا بالأمان والأهم أننا نريد أن أشعر أنا بالأمان".

وسخر كيمل أيضا من "السياسات الصارمة المتبعة" للحيلولة دون تكرار واقعة العام الماضي.

وقال كيمل ضاحكا "إن ارتكب أحد في هذا المسرح عملا عنيفا في أي وقت خلال هذا الحفل، فسيُمنح جائزة أوسكار أفضل ممثل وسيُسمح له بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة" في إشارة إلى فوز سميث بجائزة أفضل ممثل العام الماضي بعد صفعه لروك.

وأضاف كيمل "إن حدث أي شيء غير متوقع أو عنيف خلال الحفل، فاجلسوا في أماكنكم وافعلوا ما فعلتم في العام الماضي، لا شيء … بل ربما ستعانقون المعتدي".

وسميث ممنوع من حضور حفلات الأوسكار لمدة 10 سنوات عقابا له على سلوكه.