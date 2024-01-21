مصطفى كامل يستقيل من منصب نقيب الموسيقيين في مصر

بدوره، رفض حلمي عبد الباقي تفويض كامل، معلنا دعمه له، مطالبا إياه بالاستمرار "من أجل مصلحة النقابة".

وكتب حلمي عبد الباقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، وأعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته، وهو إسناده مهمة النقابة لي".

وأضاف عبد الباقي: "أنا بقوله لن ولم أستطيع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لأنك حققت مالم يستطيع أي إنسان على مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي إنسان بمن فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته أنت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمة كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات، وأنا أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا، ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك".