إصابة لاعبة هوكي أولمبية بالشلل بعد حادث "غريب"
أصيبت لاعبة هوكي الجليد الفنلندية ساني هاكالا (26 عامًا) بالشلل من الصدر حتى أسفل قدميها، فيما تقلصت حركة ذراعيها، بعد تعرضها لحادث "غريب" أثناء مباراة في السويد.
وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تعرضت ساني الحائزة على الميدالية الأولمبية مرّتين، لإصابة في الرقبة بعدما اصطدم رأسها في قائم المرمى خلال الجزء الأول من مباراة الهوكي للسيدات السويدي ضد فريق ديور جاردن، يوم الجمعة الماضي.
وفور حصول الاصطدام، رفعت فرق الإسعاف ساني عن الجليد، ونقلتها إلى المستشفى الجامعي في لينكوبينغ، حيث أجرى لها الأطباء عملية جراحية.
وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "X" فيديو يظهر الاصطدام السريع الذي يبدو أنه أحدث ضررًا جسيمًا لرقبة ساني هاكالا.
وقالت ساني عبر حسابها على إنستغرام: "ما زال من الصعب فهم ما حدث، ومن الصعب استيعاب أن اصطدامي بقائم المرمى كان خطيرًا لهذه الدرجة، ليتركني بهذه النتائج الصادمة".
وأضافت: "الأمر لا يقتصر على توقفي عن لعب الهوكي، بل سيجعلني أجلس على الكرسي المتحرك لبقية حياتي".
وأنهت منشورها قائلة: "الإصابة التي تعرضت لها، يوم الجمعة الماضي، أصابتني بشلل من صدري حتى الأسفل، كما تركت ذراعي بأداء وظيفي ضعيف، أدرك أنني أواجه الآن معركة طويلة وشاقة مع جسدي، وهذه أصعب مباراة في حياتي".
يذكر أن سانا هاكالا لعبت في صفوف فريق الهوكي الفنلندي، حيث ظهرت لأول مرة على المستوى الدولي كجزء من فريق البلاد تحت 18 عامًا في العام 2013.
وفازت هاكالا بميداليتين برونزيتين عندما مثلت فنلندا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ العام 2018 وبكين العام 2022.
كما حصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم، العام 2019، وعلى ميداليتين برونزيتين في عامي 2017 و2021.