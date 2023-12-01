إصابة لاعبة هوكي أولمبية بالشلل بعد حادث "غريب"

أصيبت لاعبة هوكي الجليد الفنلندية ساني هاكالا (26 عامًا) بالشلل من الصدر حتى أسفل قدميها، فيما تقلصت حركة ذراعيها، بعد تعرضها لحادث "غريب" أثناء مباراة في السويد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تعرضت ساني الحائزة على الميدالية الأولمبية مرّتين، لإصابة في الرقبة بعدما اصطدم رأسها في قائم المرمى خلال الجزء الأول من مباراة الهوكي للسيدات السويدي ضد فريق ديور جاردن، يوم الجمعة الماضي.

وفور حصول الاصطدام، رفعت فرق الإسعاف ساني عن الجليد، ونقلتها إلى المستشفى الجامعي في لينكوبينغ، حيث أجرى لها الأطباء عملية جراحية.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "X" فيديو يظهر الاصطدام السريع الذي يبدو أنه أحدث ضررًا جسيمًا لرقبة ساني هاكالا.