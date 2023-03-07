مصدر لـ"إرم نيوز" يكشف سر تغير مظهر الفنان أحمد السقا
كشف محمد حسن مدير أعمال الفنان المصري أحمد السقا حقيقة مرضه، وذلك بعد ظهوره بملامح مجهدة ومختلفة خلال برومو مسلسل "الكبير أوي7" الذي يظهر خلاله كضيف شرف، مؤكدا أنه بصحة جيدة وغير مصاب بأي أمراض.
وتصدر الفنان أحمد السقا محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في برومو "الكبير أوي 7"، حيث بدا عليه الإجهاد، مما جعل الجمهور يتساءل إن كانت صحته بخير.
وقال مدير أعمال السقا في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "الحمد لله السقا بخير ولا يعاني من أي أمراض، والصور التي تم قصها من البرومو، أخذت من وضع حركة، ومن فيديو، لذلك لم تظهره بشكله المضبوط والحقيقي".
وأضاف محمد حسن: "من الممكن أن الجمهور غير معتاد أن يرى السقا بشعر طويل إلى حد ما، ويقوم بتمشيطه للخلف، فمن الممكن أن يكون الشكل الجديد هو ما أثار هذه الضجة، فضلا عن أن السقا خسر الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية، وكل هذا أدى إلى ظهوره بشكل مختلف".
وأشار "حسن" إلى أن أحمد السقا يقوم بتصوير أعماله في الفترة الحالية، ويواظب على ممارسة الرياضة كعادته.
وتلقى "إرم نيوز" من محمد حسن مجموعة من الصور الحديثة للفنان المصري أثناء ممارسة رياضة الفروسية التي يواظب عليها، ولا تبدو عليه علامات الإجهاد التي ظهرت في البرومو.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يشارك في الجزء السابع من المسلسل الكوميدي المصري "الكبير أوي"، حيث يظهر ضيف شرف بشخصيته الحقيقية، وظهر في "البرومو" الدعائي للمسلسل وهو يتحدث عن "مربوحة" التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة رحمة حسن.