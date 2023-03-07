مصدر لـ"إرم نيوز" يكشف سر تغير مظهر الفنان أحمد السقا

وأضاف محمد حسن: "من الممكن أن الجمهور غير معتاد أن يرى السقا بشعر طويل إلى حد ما، ويقوم بتمشيطه للخلف، فمن الممكن أن يكون الشكل الجديد هو ما أثار هذه الضجة، فضلا عن أن السقا خسر الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية، وكل هذا أدى إلى ظهوره بشكل مختلف".

وأشار "حسن" إلى أن أحمد السقا يقوم بتصوير أعماله في الفترة الحالية، ويواظب على ممارسة الرياضة كعادته.

وتلقى "إرم نيوز" من محمد حسن مجموعة من الصور الحديثة للفنان المصري أثناء ممارسة رياضة الفروسية التي يواظب عليها، ولا تبدو عليه علامات الإجهاد التي ظهرت في البرومو.