الصين تحكم بسجن المغني الكندي "كريس وو" 13 عاما

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن محكمة في بكين قضت بسجن نجم البوب الكندي كريس وو 13 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم تشمل الاغتصاب.

وقالت المحكمة المحلية في منطقة تشاويانغ في بكين إن التحقيقات أظهرت أنه من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، اغتصب وو ييفان ثلاث نساء.

وأضافت المحكمة أنها أدانته بتهمة الاغتصاب وكذلك بدعوة مجموعة من الأشخاص لممارسة الجنس الجماعي.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، حضر مسؤولون من السفارة الكندية في الصين جلسة النطق بالحكم.

ولم ترد السفارة الكندية في بكين حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.