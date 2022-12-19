بعد 25 عامًا.. كيت وينسلت ترد على المتنمرين على وزنها بفيلم "تيتانيك"

يبدو أن الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت، ما زالت تعاني من أثار "التنمر" على مظهرها بالفيلم الأكثر شهرة "تيتانيك"، الذي عرض عام 1997.

فاليوم وبعد مرور أكثر من 25 عامًا على إصدار الفيلم، خرجت كيت عبر بودكاست Happy Sad Confused، للرد على كل من انتقد مشهدها في نهاية الفيلم؛ والذي ظهرت فيه وهي مستلقية على باب خشبي يطفو على سطح الماء بعد غرق السفينة التي كانت على متنها، بينما توفي حبيبها "جاك" متجمدًا بعد بقائه في الماء لساعات.

ووقتها واجهت كيت انتقادات كثيرة، إذ قال مشاهدو الفيلم إن وزنها الزائد هو سبب وفاة حبيبها؛ مشيرين إلى أنها لو كانت أنحف، لتركت مجالًا لجاك حتى يصعد على الخشبة إلى جانبها، وبالتالي إنقاذ حياته.

وردَّت كيت في حلقة البودكاست قائلة " لماذا هاجمتموني بهذه الطريقة؟ لم يكن وزني زائدًا.. كنتم في شدة القسوة".