"الكبير أوي 7" يخيب آمال جمهوره

خيب المسلسل المصري الكوميدي "الكبير أوي 7" آمال متابعيه فيما يبدو بعد عرض الحلقة الأولى منه، والتي تعرضت من فورها إلى انتقادات.

وكان الإعلان عن عرض "الكبير أوي 7" وهو من بطولة الفنان أحمد مكي في رمضان هذا العام، قد أثار حماسًا بين متابعيه، بعد أن حقق الجزء السادس منه نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي.

لكن ما لبثت أن انهالت الانتقادات على المسلسل الكوميدي مع انتهاء الحلقة الأولى، بسبب ضعف المستوى، بحسب ما قاله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف متابعون جرعة الكوميديا المقدمة في الحلقة الأولى بـ"المفتعلة"، ما ينذر بضعف المستوى العام للمسلسل.

وقالت متابعة تدعى بولا ميشيل، معبرة عن خيبتها عبر "فيسبوك": ""بحب مكي بس الكبير أوي ده بايخ بواخة".