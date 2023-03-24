"الكبير أوي 7" يخيب آمال جمهوره
خيب المسلسل المصري الكوميدي "الكبير أوي 7" آمال متابعيه فيما يبدو بعد عرض الحلقة الأولى منه، والتي تعرضت من فورها إلى انتقادات.
وكان الإعلان عن عرض "الكبير أوي 7" وهو من بطولة الفنان أحمد مكي في رمضان هذا العام، قد أثار حماسًا بين متابعيه، بعد أن حقق الجزء السادس منه نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي.
لكن ما لبثت أن انهالت الانتقادات على المسلسل الكوميدي مع انتهاء الحلقة الأولى، بسبب ضعف المستوى، بحسب ما قاله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف متابعون جرعة الكوميديا المقدمة في الحلقة الأولى بـ"المفتعلة"، ما ينذر بضعف المستوى العام للمسلسل.
وقالت متابعة تدعى بولا ميشيل، معبرة عن خيبتها عبر "فيسبوك": ""بحب مكي بس الكبير أوي ده بايخ بواخة".
ووصف صاحب حساب يدعى "دام بي" المسلسل بـ"السيئ"، قائلا: "الكبير أوي تاني أسوأ حاجة بعد رامز جلال".
وانتقدت متابعة في "تويتر" المسلسل الكوميدي: "الكبير أوي بقى مزعج فعلًا مربوحة طالعة بتزعق مش ممكن يعني".
بينما رأى مغرد يدعى "إسلام" أن "الكبير أوي" انتهى فنيا، ويجب البحث عن فكرة بديلة أخرى: "مسلسل الكبير أوى مبقاش كوميدي زي زمان بقى معتمد على بعض الأفيهات والتريندات أو فلاش باك على حاجات قديمة في المسلسل وبقيت شايف إنه كده بوخ أوى والمفروض مكى يخوض تجربة جديدة بقى".
وبدأت أحداث الحلقة الأولى بزواج "الكبير"، والذي يلعب دوره أحمد مكي، من الراقصة لورديانا، ليكتشف في النهاية أنه كان حلما، فيستيقظ ليجد زوجته مربوحة تنظف المنزل بملابس رثة، ويتشاجر معها.
ويشارك في مسلسل "الكبير أوي 7"، إلى جانب أحمد مكي، الفنانون محمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر مشاركة بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.